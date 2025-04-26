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        Haberler Magazin Damla Sönmez, Alanya'da deniz sezonunu açtı - Magazin haberleri

        Damla Sönmez, Alanya'da deniz sezonunu açtı

        Ünlü oyuncu Damla Sönmez, Alanya'da denizin tadını çıkarırken bikinili pozlarını, "Yaz geldi sanırdım" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 09:39 Güncelleme: 26.04.2025 - 09:39
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        Sezonunu açtı
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        Damla Sönmez, sıcak havaların yüzünü göstermesiyle birlikte deniz sezonunu açan ünlüler kervanına katıldı.

        Antalya'nın tatil beldelerinden biri olan Alanya'nın keyfini çıkaran Damla Sönmez, sahilde bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Damla Sönmez; "Yaz geldi sanırdım" notuyla yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

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