Damla Sönmez, Alanya'da deniz sezonunu açtı
Ünlü oyuncu Damla Sönmez, Alanya'da denizin tadını çıkarırken bikinili pozlarını, "Yaz geldi sanırdım" notuyla paylaştı
Giriş: 26.04.2025 - 09:39 Güncelleme: 26.04.2025 - 09:39
Damla Sönmez, sıcak havaların yüzünü göstermesiyle birlikte deniz sezonunu açan ünlüler kervanına katıldı.
Antalya'nın tatil beldelerinden biri olan Alanya'nın keyfini çıkaran Damla Sönmez, sahilde bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Damla Sönmez; "Yaz geldi sanırdım" notuyla yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram
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