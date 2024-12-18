Daniel Craig: James Bond'dan sonra bir daha asla film çekmem diye düşündüm
Daniel Craig, beş kez üst üste 'James Bond' karakterine hayat verdiği filmlerin ardından sinemayı bırakmayı planladığını anlatırken, fikrinden dönmesini sağlayan iki filmi açıkladı
Son 'James Bond' Daniel Craig, 15 yıl canlandırdığı bu karakterden sonra bir daha asla filmde oynama planı yapmadığını anlattı.
56 yaşındaki İngiliz oyuncu, '007' kod adlı ünlü ajanı beş filmde canlandırdıktan sonra Luca Guadagnino’nun yeni filmi 'Queer'de canlandırdığı 'William Lee' rolüyle farklı bir oyunculuk yolculuğuna çıktı. Filmde karakterinin genç bir adama (Drew Starkey) âşık olması anlatılıyor.
Hollywood Reporter'a konuşan Craig, "Hiçbir planım yoktu. Belki bir daha asla çalışmam diye düşündüm" dedi.
Ancak Craig, 2021'de çekilen 'No Time to Die' ile beşinci kez 'Bond' rolünü canlandırmasından bu yana hiç kameralardan uzak kalmadı.
"Birkaç yıl önce 'Love Is the Devil' adında Luca Guadagnino’nun büyük hayranı olduğu bir film yaptım. O filmde şimdikinin tam tersi rolü oynuyorum. Queer'deki gibi yaşlı olan yerine eşcinsel ilişkideki genç adamı canlandırıyorum. Ama herkes yaşlanır! Luca uzun yıllar Queer'i uyarlamak istedi" diye konuştu.
Luca Guadagnino’nun yönetmenliğini öven Daniel Craig, "Onun için her şeyi yapardım çünkü bence tüm filmleri olağanüstü ve özgün" yorumunu yaptı.
Daniel Craig, 2019'da beş filmden sonra ikonik casus rolünü oynamayı bıraktığını duyurmuştu. Son Bond filmi 'No Time to Die'da karakterinin ölümüne yer verilmişti.