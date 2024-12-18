Daniel Craig: James Bond'dan sonra bir daha asla film çekmem diye düşündüm

Hollywood Reporter'a konuşan Craig, "Hiçbir planım yoktu. Belki bir daha asla çalışmam diye düşündüm" dedi.

Ancak Craig, 2021'de çekilen 'No Time to Die' ile beşinci kez 'Bond' rolünü canlandırmasından bu yana hiç kameralardan uzak kalmadı.