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Daniel Radcliffe'ten ilk öpücük itirafı

Dünyaca ünlü 'Harry Potter' serisinde filmin baş karakteri 'Harry Potter'a hayat veren Daniel Radcliffe, serinin son filminde 'Ron' ve 'Hermione'nin ilk öpücüğünü neredeyse mahvettiğini itiraf etti. Oyuncu, "Onların işini kolaylaştırmadım ve tam bir pislik gibi davrandım. 'Sete gelip, öpüşmenizi izleyeceğim' dedim" ifadelerini kullandı

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  • Daniel Radcliffe'ten ilk öpücük itirafı: Tam bir pislik gibi davrandım - Magazin haberleri

    'Harry Potter' serisinin yıldızları Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson, 20 yıl sonra özel program için yeniden bir araya geldi. Proje için küçük yaşlardan itibaren birlikte çalışan ve yakın dost olan ünlü isimler, 'Ron' ve 'Hermione'nin ilk öpüştüğü sahnenin çekimleriyle ilgili anılarını anlattı.

    Ne kadar garip hissettiklerini itiraf eden Watson, Grint'le öpüşme sahnesini atlatmalarını zorlaştıran şeyin bu kardeşlik ilişkisi olduğunu açıkladı.
  • Daniel Radcliffe'ten ilk öpücük itirafı: Tam bir pislik gibi davrandım - Magazin haberleri

    İLK ÖPÜCÜK İTİRAFI

    Radcliffe ise 'Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm 2'de (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2) Ron ve Hermione'nin ilk öpücüğünü neredeyse mahvettiğini itiraf etti.

    Arkadaşları arasında zaten garip olan bu durumu kolaylaştırmadığını ifade eden Daniel Radcliffe, ikiliyi dikkatle izlemeyi tercih ettiğini açıkladı.
  • Daniel Radcliffe'ten ilk öpücük itirafı: Tam bir pislik gibi davrandım - Magazin haberleri

    "SETE GELİP, İZLEYECEĞİM"

    Ünlü oyuncu, "Onların işini kolaylaştırmadım ve tam bir pislik gibi davrandım. 'Sete gelip, öpüşmenizi izleyeceğim' dedim" ifadelerini kullandı.

    Bu müdahalesine rağmen Daniel Radcliffe, rol arkadaşlarının bu anı mükemmel bir şekilde gerçekleştirdiklerini ve bunun aralarındaki dostluktan kaynaklandığını düşündüğünü dile getirdi.
  • Daniel Radcliffe'ten ilk öpücük itirafı: Tam bir pislik gibi davrandım - Magazin haberleri

    "İKİMİZ İÇİN DE KORKUNÇTU"

    Emma Watson da 'Hermione' ve 'Ron'un öpüşme sahnesinin çekimleri sırasında neler hissettiğini, "Açıkçası öpüşmemiz ikimizin de yaşamak zorunda kaldığı en korkunç şeydi. Bunun dramatik bir öpüşme olması gerekiyordu ama Rupert ve ben sadece gülmeye devam ettik ve asla başaramayacağımızdan korkuyordum çünkü ciddiye alamıyorduk" sözleriyle anlattı.
  • Daniel Radcliffe'ten ilk öpücük itirafı: Tam bir pislik gibi davrandım - Magazin haberleri

    "EMMA'YI 9 YAŞINDAN BERİ TANIYORUM"

    Rupert Grint de 2016'da Emma Watson'ı öpmek zorunda kalmakla ilgili düşüncelerini aktarmış ve 'Ron'la 'Hermione'nin ilk öpüşme sahnesinin ne kadar garip olduğunu vurgulamıştı.

    Grint, "Emma'yı 9 yaşından beri tanıyorum ve aramızda tam bir ağabey-kardeş ilişkisi var. Çok gerçeküstü hissettirdi. Yüzünün gittikçe yaklaştığını hatırlıyorum. 'Aman Tanrım' der gibiydi. Bunun dışında hiçbir şey hatırlamıyorum" şeklinde konuşmuştu.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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