'Harry Potter' serisinin yıldızları Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson, 20 yıl sonra özel program için yeniden bir araya geldi. Proje için küçük yaşlardan itibaren birlikte çalışan ve yakın dost olan ünlü isimler, 'Ron' ve 'Hermione'nin ilk öpüştüğü sahnenin çekimleriyle ilgili anılarını anlattı.



Ne kadar garip hissettiklerini itiraf eden Watson, Grint'le öpüşme sahnesini atlatmalarını zorlaştıran şeyin bu kardeşlik ilişkisi olduğunu açıkladı.