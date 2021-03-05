"ANNEM HAYATINI BİZE ADADI"

Annesinin kendisine olan yaklaşımının hep çok değerli olduğunu söyleyen Zanna, çocukluktaki aile yaşantısını şu sözlerle anlattı:

Biz beş evde beş kişiydik. Anne, baba, abim ve ablam vardı. Evin son ve en küçük çocuğu bendim. Çocukluğumda abim ile tek odayı paylaşıyordum. Oradaki yaşadığım özgürlük derecesini oğlumun bana verdiği his dışında hiçbir yerde yaşamadım. Çok yakındık ailemle. Annem özellikle çok yakındı. Baba biraz daha mesafeliydi ama beni daha farklı sevdiğini gösterirdi. Hiç unutmam çocukluğumda babam bana futbol ayakkabısı almıştı, bu benim için çok değerliydi. Annem bizim için her şeyi yapıyordu. Mesleği öğretmendi. Ama hep evdeydi, bizim için çok şey yaptı. Onun bizim dışımızda da hayalleri vardı, özellikle bir kitap yazmak istiyordu ama yapamadı. Tamamen bize adadı hayatını. Bu benim için biraz buruk bir duygudur.