Danimarka 24 Mart'ta parlamento seçimlerine gidiyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkenin 24 Mart'ta parlamento seçimlerine gideceğini duyurdu.

Sosyal Demokratların lideri Frederiksen, Grönland konusunda ABD Başkanı Trump'ın baskısına karşı sergilediği kararlı tutumunun destekçilerinin sayısını artırmasını umuyor.

Frederiksen, son aylarda Avrupa liderlerini, Başkan Donald Trump'ın Arktik adasını ilhak etme konusundaki yenilenen ilgisine karşı bir araya getirmeye çalışmıştı.

Kamuoyu yoklamaları bu çabaların, artan yaşam maliyetleri ve sosyal hizmetler üzerindeki baskılar nedeniyle halkın memnuniyetsizliği artmasına rağmen Frederiksen'e destek kazandırdığını gösteriyor.

Grönland krizi, Frederiksen'in uluslararası sahnedeki profilini daha da yükseltti.

Frederiksen, Danimarka'yı COVID-19 pandemisinde hızlı bir şekilde yönlendirmesi ve Ukrayna'ya Danimarka'nın desteğini sağlamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Seçimler, seçmenlerin onun uluslararası liderliğini ve Danimarka'nın egemenliğini savunmasını ödüllendirecek mi, yoksa iç sorunlara ilgisiz kaldığını vurgulayarak cezalandıracak mı, bunu ortaya koyacak.