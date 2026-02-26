Canlı
        Danimarka 24 Mart'ta parlamento seçimlerine gidiyor | Dış Haberler

        Danimarka 24 Mart'ta parlamento seçimlerine gidiyor

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, erken seçim kararı alarak 24 Mart'ta ülkenin sandık başında olacağını duyurdu. Sosyal demokrat lider, ABD Başkanı Trump'ın Danimarka'nın bir eyaleti olan Grönland'ı istemesinin gölgesinde aldığı seçim kararıyla ülke çapında destekçi sayısını artırmayı umuyor.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 15:19
        Frederiksen, son aylarda Avrupa liderlerini, Başkan Donald Trump'ın Arktik adasını ilhak etme konusundaki yenilenen ilgisine karşı bir araya getirmeye çalışmıştı.

        Kamuoyu yoklamaları bu çabaların, artan yaşam maliyetleri ve sosyal hizmetler üzerindeki baskılar nedeniyle halkın memnuniyetsizliği artmasına rağmen Frederiksen'e destek kazandırdığını gösteriyor.

        Grönland krizi, Frederiksen'in uluslararası sahnedeki profilini daha da yükseltti.

        Frederiksen, Danimarka'yı COVID-19 pandemisinde hızlı bir şekilde yönlendirmesi ve Ukrayna'ya Danimarka'nın desteğini sağlamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

        Seçimler, seçmenlerin onun uluslararası liderliğini ve Danimarka'nın egemenliğini savunmasını ödüllendirecek mi, yoksa iç sorunlara ilgisiz kaldığını vurgulayarak cezalandıracak mı, bunu ortaya koyacak.

