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        Danimarka'da kadınlara askerlik 'zorunlu' oldu

        Danimarka Parlamentosu'nda 11 Haziran'da geçen yasa uyarınca bugünden itibaren 18 yaşını dolduran tüm kadınlar kura sistemine dahil olacak. Danimarka, İskandinav ülkeleri arasında kadınları zorunlu askerlik kapsamına alan üçüncü ülke oldu. Daha önce Norveç 2013'te, İsveç ise 2017'de kadınları zorunlu askerlik sistemine dahil etmişti.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 01.07.2025 - 11:58 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:58
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        Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik
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        Danimarka, ordusundaki asker sayısını artırmak amacıyla kadınları da zorunlu askerlik sistemine dahil etme kararı aldı.

        Danimarka Parlamentosu'nda 11 Haziran'da kabul edilen yeni yasa ile 1 Temmuz 2025 itibarıyla 18 yaşını dolduran tüm kadınlar, erkeklerle birlikte kura sistemine tabi olacak. Ülkede mevcut yasaya göre 18 yaş üstü erkekler için askerlik zorunlu, ancak yeterli gönüllü bulunduğu için erkeklerin tamamı askere çağırılmıyor ve kura yöntemiyle seçim yapılıyor.

        Kadınlar ise bugüne kadar yalnızca gönüllü olarak orduya katılabiliyordu. Yeni düzenleme ile kadınlar da zorunlu askerlik kapsamına alınarak kura sistemine dahil edilecek.

        ZORUNLU ASKERLİK SÜRESİ 4 AYDAN 11 AYA ÇIKARILACAK

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        Yeni yasayla birlikte zorunlu askerlik süresi de 4 aydan 11 aya çıkarılacak. Askere alınanlar, ilk 5 ay temel askeri eğitim alacak, sonraki 6 ay ise operasyonel talimlere katılacak. 6 milyon nüfuslu Danimarka'da şu anda 9 bin profesyonel asker bulunuyor. Ülke, 2033 yılına kadar her yıl 6 bin 500 acemi askeri orduya katmayı hedefliyor.

        Danimarka, bu adımla İskandinav ülkeleri arasında kadınları zorunlu askerlik kapsamına alan üçüncü ülke oldu. Daha önce Norveç 2013'te, İsveç ise 2017'de kadınları zorunlu askerlik sistemine dahil etmişti. Danimarka’nın bu reformu, Rusya’nın Ukrayna işgali ve NATO ülkelerinin artan askeri harcamaları karşısında savunma kapasitesini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

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