        Danimarka'dan ABD'ye: Tehditleri durdurun

        Danimarka'dan ABD'ye: Tehditleri durdurun

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkesinin krallığı çatısı altında bulunan iki özerk bölgeden biri olan Grönland'ın satılık olmadığını vurgulayarak, ABD'ye 'tehditleri durdurun' çağrısında bulundu

        Giriş: 05.01.2026 - 01:16 Güncelleme: 05.01.2026 - 01:16
        Danimarka'dan ABD'ye: Tehditleri durdurun
        ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma arzusunu yeniden gündeme getirmesinin ardından ülkesinin devlet televizyonu TV2'ye özel açıklamalarda bulunan Frederiksen, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        "ABD'nin Grönland'ı devralmasının gerekliliğini tartışmak kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor ve tehditlerini durdurmalılar. Çünkü ABD'nin, Danimarka Krallığı Birliği'ni (Rigsfallesskabet) oluşturan iki özerk bölgeden herhangi birini ilhak etme hakkı ve yetkisi yoktur."

        Başbakan ayrıca Grönland'ın bir NATO toprağı olduğunun altını çizerek, adanın ittifakın kolektif güvenlik garantisi kapsamında bulunduğunu vurguladı.

        TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

        ABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

        Trump, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüş, ABD Başkanı'nın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

        Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

        Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

