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        Haberler Dünya Danimarka'dan ABD'ye yanıt: Grönland satılık değil | Dış Haberler

        Danimarka'dan ABD'ye yanıt: Grönland satılık değil

        Danimarka Başbakanı Mette Fredriksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka toprağı Grönland'ı satın almak istemesine bir kez daha sert tepki göstererek, "Grönland satılık değil" cevabını verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 15:34 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:34
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        "Grönland satılık değil"
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        Danimarka Başbakanı Mette Fredriksen, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun geçen hafta Başkan Donald Trump'ın adayı satın almakla ilgilenmesinin 'şaka olmadığını' söylemesinin ardından bugün bir açıklama yaparak Grönland'ın satılık olmadığını söyledi.

        Fredriksen, "Grönland bugün Danimarka krallığının bir parçasıdır. Bizim topraklarımızın bir parçasıdır ve satılık değildir." dedi

        Trump, Danimarka'nın özerk bölgesini ABD'nin bir parçası haline getireceğini söylemiş ve Danimarka'yı satmaya ikna etmek için askeri veya ekonomik güç kullanabileceğini belirtmişti.

        Anketler Trump'a karşı

        Danimarka'daki anket sonuçları, Danimarka halkının yüzde 78'inin Grönland'ın ABD'ye satılmasına karşı çıktığını, yüzde 46'sının ise ABD'yi "tehdit" olarak gördüğünü ortaya koydu.

        YouGov anket şirketinin Danimarka'da 15-22 Ocak tarihleri arasında 1000'den fazla kişiyle yaptığı ankette, Danimarka halkının yüzde 46'sı ABD'yi ülkeleri için "tehdit" olarak görürken, yüzde 78'i ise Grönland'ın ABD'ye satılmasına karşı çıktı.

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