"ÇOK APRA KAZANMIYORUM"



Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. "Hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla Youtuber ya da Blogger almamaya çalıştım." diyen Bilic, sanıldığı kadar para kazanmadığını dile getirdi.



Bilic, "Ben 'yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum. E öyleyse buyur sen de yap. Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz." dedi.