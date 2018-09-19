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Siz de beni bu yüzden sevdiniz böyle yapmaya da devam edeceğim. Ama bunu fırsat bilip yalan yanlış hikayeler uyduran şizoları da alttan alacak değilim. Sevmemeniz, eleştirmeniz kadar normal bir şey yok ama olmayan şeyler artık uydurmayın ruh hastaları. Ameliyatıma kadar tonla iftira attınız, bir kez ses çıkarmadım. Şimdi aynısını ilişkim için yapıyorsunuz.