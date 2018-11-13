Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Sporting Lizbon ile oynanan maçta ayak bileği kırılan 27 yaşındaki futbolcunun ikinci kez ameliyat edildiği belirtildi.

Teknik direktör Unai Emery, Welbeck'in iyileşme sürecinin başladığını ancak ne zaman forma giyebileceğini kestirmenin zor olduğunu söyledi.

Londra ekibiyle bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Welbeck, 5 gol attı.

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