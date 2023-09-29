Dansın yıldızları İstanbul Tiyatro Festivali'nde buluşuyor 25 Ekim-25 Kasım tarihleri arasında, Türkiye'den ve dünyadan, yenilikçi ve merakla beklenen yapımları izleyici karşısına çıkaracak 27. İstanbul Tiyatro Festivali, çağdaş dans sevenlerin ilgisini çekecek üç uluslararası dans topluluğunu da ağırlayacak. 20. yüzyılda devrimci bir yaklaşımla dansı yeniden tanımlayan Pina Bausch'un topluluğu Tanztheater Wuppertal'den Café Müller; günümüzün en önemli koreograflarından Hofesh Shechter imzalı Çifte Cinayet ve Danimarka'nın önde gelen dans topluluklarından Uppercut Dans Tiyatrosu'ndan Bankta festival kapsamında izleyiciyle buluşacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 27. İstanbul Tiyatro Festivali, programında yerli ve uluslararası toplam 20 tiyatro, performans ve dans gösterisini bir araya getiriyor.

Yenilikçi ve merakla beklenen yapımları izleyici karşısına çıkaracak festival, çağdaş dansın dünyadan üç önemli temsilcisini de ağırlamaya hazırlanıyor.

Dansseverler 27. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, 20. yüzyılda devrimci bir yaklaşımla dansı yeniden tanımlayan ve dans tiyatrosunun yeni bir tür olarak kabul görmesini sağlayan Pina Bausch’un topluluğu Tanztheater Wuppertal’den Café Müller’i; günümüzün yıldız koreograflarından Hofesh Shechter’in kendi adını taşıyan topluluğundan Çifte Cinayet’i ve Danimarka’nın önde gelen dans topluluklarından Uppercut Dans Tiyatrosu’ndan Bankta’yı izleme fırsatı bulacak.

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25 Ekim - 25 Kasım tarihleri arasında, Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde düzenlenecek 27. İstanbul Tiyatro Festivali’nin programı tiyatro.iksv.org/tr/program adresinde.

Festival biletleri ise passo.com.tr adresinde, Passo mobil uygulamasında, Passo perakende satış noktalarında ve İKSV gişesinde (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satışta.

FESTİVAL AÇILIŞINI CAFÈ MÜLLER İLE YAPIYOR 20. yüzyılda devrimci bir yaklaşımla dansı yeniden tanımlayan ve dans tiyatrosunun yeni bir tür olarak kabul görmesini sağlayan Pina Bausch’un başyapıtı Café Müller, sanatçının topluluğu Tanztheater Wuppertal’ın güncel kadrosu ve ilk günkü çarpıcılığıyla festival kapsamında ilk kez Türkiye’de. Pedro Almodovar’dan Robert Wilson’a sayısız sanatçıya ve dünyanın dört bir yanında sanatseverlere ilham veren efsanevi koreograf Pina Bausch’un devrimci yaklaşımıyla insan ruhunu okumadaki ustalığını birleştirdiği bu başyapıt, arzunun ve yalnızlığın hikâyesini anlatan, sade olduğu kadar çarpıcı bir dans tiyatrosu. REKLAM Oyun 25 ve 26 Ekim’de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde, izleyiciyle buluşacak. Wim Wenders’ın Pina filmi temsiller öncesi Vestel Amfi’de ücretsiz gösterilecek. Gösterinin ardından, Pina Bausch'un eserlerinde yer verdiği eşsiz melodilerden ilhamla tasarlanan bir DJ performansı da festivalin açılışını birlikte kutlamak üzere yine Vestel Amfi'de izleyicileri bekliyor.

DÜNYACA ÜNLÜ KOREOGRAF ÇİFTE CİNAYET İLE FESTİVALDE Çağdaş dans alanında günümüzün en önemli koreograflarından Hofesh Shechter ilk kez Türkiye’de! Dünya çapında tutkulu bir izleyici kitlesine sahip Shechter, yerleşik sanatçısı da olduğu Sadler's Wells’in ortak siparişi üzerine yarattığı Çifte Cinayet ile Avrupa ve Uzakdoğu turnelerinin hemen ardından festivalin konuğu oluyor. PinaBausch devrimci bir yaklaşımla dansı yeniden tanımlamıştı, Hofesh Shechter ise çağdaş dansı geniş izleyici kitlelerine açma konusunda bir öncü olarak kabul ediliyor. Günümüzün yıldız koreograflarından Shechter, nefes kesici bu ikili programında günümüze ışık tutuyor. Eserin birinci bölümü “Palyaçolar”ı 2016 yılında NDT1 için yarattı ve ikinci bölümü “Çözüm” ile eseri tamamladı. Gösteri, 14-15 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. REKLAM Paris Match’in “Bir kez izlediniz mi bir daha ömrünüz boyunca unutmayacaksınız” diye tarif ettiği; The Reviews Hub’ın “Salondan tazelenmiş, canlanmış ve biraz da değişmiş olarak çıkacaksınız” yorumunda bulunduğu Çifte Cinayet’te Shechter, topluluğunun eşsiz dansçıları ve kendisinin bestelediği müzikleriyle duygularımızın en derinlerine dalacak ve izleyicileri salondan unutulmaz hislerle uğurlayacak.

FESTİVALİN DANİMARKA'DAN KONUKLARI Danimarka’nın önde gelen dans topluluklarından biri olan Uppercut Dans Tiyatrosu ilk kez festival kapsamında Türkiye’de. Konsept ve koreografisi Stephanie Thomasen’e ait olan Bankta, Statens Kunstfond’un değerli işbirliğiyle 17-18 Kasım’da Süreyya Operası’nda izleyiciyle buluşacak. Beş dansçı ile üç uzun siyah bankın başrolünde olduğu Bankta, insan ilişkileri ve insanın hayattaki yerini bulabilmesine dair son derece dürüst, çok katmanlı bir öykü üzerine kurulu bir dans gösterisi. Çağdaş dansı sokak danslarıyla harmanlarken bankları da sürekli dönüştürüyor ve ortaya, dengeyi ve teatralliği tüm derinliğiyle kullanan yaratıcı ve nükteli bir performans çıkıyor.