Dardanel hisse satışı sonrasında çoğunluk hissesini korudu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işlem sonrasında Dardanel Önentaş Gıda San. AŞ, sermayesinin yüzde 51,5 sahipliğini ve hakim ortak durumunu sürdürdü.

Hisse satışından elde edilen gelir, şirketin yüzde 300 bedelli sermaye artırımında kullanılacak. Böylece, şirkete 50 milyon dolar değerinde kaynak sağlanarak borçluluk azaltılacak, sermaye yapısı güçlendirilecek ve karlılık artırılacak.