Netflix'in en iddialı dizilerinden olan Dark, 2.sezonuyla izleyicisiyle buluştu. "Beyin yakan dizi" tanımıyla kitlesini her geçen gün arttırıyor. Başrollerinde Louis Hofmann'ın canlandırdığı Jonas Kahnwald'ın yıllar arasındaki gelgitlerini anlatan bu muhteşem dizinin oyuncularında Lisa Vicari (Martha Nielsen),Maja Schöne (Hannah),Oliver Masucci (Ulrich Nielsen),Gina Stiebitz gibi isimler yer alıyor.
DARK DİZİSİ KONUSU
İnsanlığın en görkemli buluşlarının en karanlık içgüdülerle gelgitlerle aforizmalarla desteklenmesini anlatıyor. Winden kasabasında yaşayan insanların 33 yılda bir kendini tekrar etmesi, zaman içinde gelgitlerin yaşanması ve Jonas'ın önderliğinde zaman makinasının kullanılıp geçmişe ve geleceğe gidilmesini anlatan dizi, forumlarda 1 numaralı bilimkurgu dizisi olarak tavsiye ediliyor.
DARK OYUNCU KADROSU
Bir Alman yapımı olan Dark’ın oyuncu kadrosu da geniş. Dizide Oliver Masucci, Karoline Eichhorn, Louis Hofmann, Maja Schöne ve Jördis Triebel gibi isimler bulunuyor. Yeni sezonda var olan bazı oyuncuların gitmesi ve yerine yeni oyuncuların da gelmesi olası.
Diğer oyuncular
Andreas Pietschmann - Yabancı / büyük Jonas
Mark Waschke - Noah
Lea van Acken - gelecekten gelen Kız
Yardımcı oyuncular
Nils Brunkhorst - 2019'da lise fen bilgisi öğretmeni
Lena Dörrie - Clara Schrage, 2019'da Helge Doppler'e bakan hemşire
Tara Fischer - 1986'da Katharina'nın arkadaşı
Leopold Hornung - Torben Wöller, 2019'da düşük rütbeli polis memuru
Tom Jahn - Jürgen Obendorf, Erik Obendorf'un babası
Anna König - Edda Heimann, 2019'da bir patolog
Vico Mücke - Yasin Friese, 2019'da Elisabeth Doppler'in arkadaşı
Barbara Philipp - Selma Ahrens, 1986'da bir çalışan
Paul Radom - Erik Obendorf, 2019'da ortadan kaybolan uyuşturucu satıcısı bir genç
Anton Rubtsov - Benni/Bernadette, 2019'da bir transgender fahişe
Anna Schönberg - Hemşire Donata, 1986'da Ines Kahnwald'ın iş arkadaşı
Mieke Schymura - Memur Jankowski, 2019'da düşük rütbeli bir polis memuru
Lea Willkowsky - Jasmin Trewen, 1986'da Claudia Tiedemann'ın sekreteri
DARK DİZİSİ KAÇ SEZON VE KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR?
Dizinin şu ana kadar 2 sezonu yayınlandı. Diziseverler 3. sezonunundan gelmesinin büyük ihtimal olduğunu söylüyorlar. 1. sezon 10 bölüm, 2. sezon ise 8 bölümden oluşuyor.
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