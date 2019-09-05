Netflix'in en iddialı dizilerinden olan Dark, 2.sezonuyla izleyicisiyle buluştu. "Beyin yakan dizi" tanımıyla kitlesini her geçen gün arttırıyor. Başrollerinde Louis Hofmann'ın canlandırdığı Jonas Kahnwald'ın yıllar arasındaki gelgitlerini anlatan bu muhteşem dizinin oyuncularında Lisa Vicari (Martha Nielsen),Maja Schöne (Hannah),Oliver Masucci (Ulrich Nielsen),Gina Stiebitz gibi isimler yer alıyor.

DARK DİZİSİ KONUSU

İnsanlığın en görkemli buluşlarının en karanlık içgüdülerle gelgitlerle aforizmalarla desteklenmesini anlatıyor. Winden kasabasında yaşayan insanların 33 yılda bir kendini tekrar etmesi, zaman içinde gelgitlerin yaşanması ve Jonas'ın önderliğinde zaman makinasının kullanılıp geçmişe ve geleceğe gidilmesini anlatan dizi, forumlarda 1 numaralı bilimkurgu dizisi olarak tavsiye ediliyor.

DARK OYUNCU KADROSU

Bir Alman yapımı olan Dark’ın oyuncu kadrosu da geniş. Dizide Oliver Masucci, Karoline Eichhorn, Louis Hofmann, Maja Schöne ve Jördis Triebel gibi isimler bulunuyor. Yeni sezonda var olan bazı oyuncuların gitmesi ve yerine yeni oyuncuların da gelmesi olası.

Diğer oyuncular

Andreas Pietschmann - Yabancı / büyük Jonas

Mark Waschke - Noah

Lea van Acken - gelecekten gelen Kız

Yardımcı oyuncular

Nils Brunkhorst - 2019'da lise fen bilgisi öğretmeni

Lena Dörrie - Clara Schrage, 2019'da Helge Doppler'e bakan hemşire

Tara Fischer - 1986'da Katharina'nın arkadaşı

Leopold Hornung - Torben Wöller, 2019'da düşük rütbeli polis memuru

Tom Jahn - Jürgen Obendorf, Erik Obendorf'un babası

Anna König - Edda Heimann, 2019'da bir patolog

Vico Mücke - Yasin Friese, 2019'da Elisabeth Doppler'in arkadaşı

Barbara Philipp - Selma Ahrens, 1986'da bir çalışan

Paul Radom - Erik Obendorf, 2019'da ortadan kaybolan uyuşturucu satıcısı bir genç

Anton Rubtsov - Benni/Bernadette, 2019'da bir transgender fahişe

Anna Schönberg - Hemşire Donata, 1986'da Ines Kahnwald'ın iş arkadaşı

Mieke Schymura - Memur Jankowski, 2019'da düşük rütbeli bir polis memuru

Lea Willkowsky - Jasmin Trewen, 1986'da Claudia Tiedemann'ın sekreteri

DARK DİZİSİ KAÇ SEZON VE KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR?

Dizinin şu ana kadar 2 sezonu yayınlandı. Diziseverler 3. sezonunundan gelmesinin büyük ihtimal olduğunu söylüyorlar. 1. sezon 10 bölüm, 2. sezon ise 8 bölümden oluşuyor.