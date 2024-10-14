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        Haberler Magazin Daron Acemoğlu'na ünlülerden tebrik mesajı - Magazin haberleri

        Daron Acemoğlu'na ünlülerden tebrik mesajı

        Nobel Ekonomi Ödülü; 'kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmaları' nedeniyle Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson'a verildi. Ünlü isimler de sosyal medyadan ülkemizi temsil eden Daron Acemoğlu için tebrik mesajları yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:22
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        Hülya Koçyiğit: Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan ekonomist Prof. Daron Acemoğlu'nu tüm kalbimle tebrik ederim. Ülkemize yaşattığınız bu gurur için sonsuz teşekkürler.

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        Mine Tugay: Tebrikler.

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        Derya Köroğlu: Tebrik ediyoruz.

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        Gülben Ergen: Gurur duyuyorum. Müthiş bir ödül ülkemiz için. Nobel Ekonomi Ödülü, dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu’na verildi. Yazarımız Orhan Pamuk, biliminsanımız Aziz Sancar ve ekonomistimiz Daron Acemoğlu.

        #Daron Acemoğlu
        #Nobel ödülü
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