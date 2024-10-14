Daron Acemoğlu'na ünlülerden tebrik mesajı
Nobel Ekonomi Ödülü; 'kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmaları' nedeniyle Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson'a verildi. Ünlü isimler de sosyal medyadan ülkemizi temsil eden Daron Acemoğlu için tebrik mesajları yayımladı
Giriş: 14.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:22
1
Hülya Koçyiğit: Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan ekonomist Prof. Daron Acemoğlu'nu tüm kalbimle tebrik ederim. Ülkemize yaşattığınız bu gurur için sonsuz teşekkürler.
2
Mine Tugay: Tebrikler.
3
Derya Köroğlu: Tebrik ediyoruz.