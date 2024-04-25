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        Haberler Gündem Darphane personel alımı ne zaman? Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Darphane personel alımı ne zaman? Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel işçi alımı yapacak. Kamu işçisi olmak isteyen adaylar Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleşecek. Peki Darphane personel alımı ne zaman? İŞKUR 2024 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel işçi alımı başvuru ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 10:57 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:58
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        İŞKUR üzerinden Darphane personel alımı yapılacak. Devlet dairesinde çalışmak isteyenler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel işçi alımı başvuru tarihi, şartları gibi detayları araştırıyor. İşe alınacak adaylar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav ile belirlenecek. Peki Darphane personel alımı ne zaman? Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

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        DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL İŞÇİ ALIMI

        Darphane Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı için duyuru yayımladı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 10 matbaa işçisi, 6 hadde işçisi, 3 dökümcü, 2 metal pres makinesi operatörü, 2 makine bakım onarım teknisyeni, 1 forklift operatörü ve 1 kaynakçı olmak üzere toplamda 25 kamu işçisi alacak.

        Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 22 Nisan-26 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

        İşe alınacak adaylar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav ile belirlenecek.

        ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE BAŞVURU ŞARTLARI

        Yönetmelik Kapsamında Kuraya Tabi Alımlar

        Matbaa İşçisi

        Açık pozisyon sayısı 10

        İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

        Çalışma Yeri İstanbul

        Öğrenim Durumu En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak.

        Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

        Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

        Deneyim 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek.

        Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

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        Hadde İşçisi

        Açık pozisyon sayısı 6

        İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

        Çalışma Yeri İstanbul

        Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Metal İşleri, Metal Teknolojisi ve Metalürji bölümlerinden birinden mezun olmak.)

        Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

        Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

        Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

        Dökümcü (Metal)

        Açık pozisyon sayısı 3

        İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

        Çalışma Yeri İstanbul

        Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu olmak.

        Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

        Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

        Deneyim 1 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek ve/veya Döküm Bölümü mezunu olmak.

        Aranan Özellikler Değerli metal üretimi sektöründe çalışmış, vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

        Metal Pres Makinesi Operatörü

        Açık pozisyon sayısı 2

        İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

        Çalışma Yeri İstanbul

        Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Metal İşleri veya Metal Teknolojisi bölümlerinden birinden mezun olmak.)

        Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

        Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

        Deneyim 1 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek.

        Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

        Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı

        Açık pozisyon sayısı 2

        İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

        Çalışma Yeri İstanbul

        Öğrenim Durumu Lise ve dengi okul mezunu olmak. (Makine, Makine Teknolojisi ve Makine Bakım Onarımı bölümlerinden birinden mezun olmak.)

        Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

        Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

        Deneyim 1 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek.

        Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

        Forklift Operatörü

        Açık pozisyon sayısı 1

        İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıfsız İşçi

        Çalışma Yeri İstanbul

        Öğrenim Durumu En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

        Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

        Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

        Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan. Forklift Operatörü Belgesine sahip olmak.

        Kaynakçı

        Açık pozisyon sayısı 1

        İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıfsız İşçi

        Çalışma Yeri İstanbul

        Öğrenim Durumu En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

        Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 20 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

        Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

        Deneyim 4 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek ve/veya Ustalık ve Kalfalık Belgelerinden birine sahip olmak.

        Aranan Özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

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        BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

        - Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 22.04.2024 – 26.04.2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

        - Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

        NOTER KURA İŞLEMLERİ

        - İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde olup, teslim tarihi https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacak olan belgelerin teslimi ve kura öncesinde kontrolü neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyon sayısının 4 (dört) katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecektir. Noter tarafından kura ile, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.

        - Noter kura çekimi 15.05.2024 günü saat 14.00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

        - Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.

        - Noter tarafından kura ile seçilen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati bilahare ilan edilecek Sözlü Sınava tabi tutulacaktır. Asil adaylar içinden açık pozisyon sayısı kadar başarılı aday olmaması halinde yedek aday listesinde yer alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

        İlanen duyurulur.

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