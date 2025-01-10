Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim sunan Darüşşafaka, 4. sınıf öğrencileri için 42 ilde giriş sınavı düzenleyecek. Başvurular 20 Mayıs'a kadar alınacak. Ek olarak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gitmek için yapacakları ulaşım masrafına da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek. Peki, Darüşşafaka Giriş Sınavı ne zaman? İşte, detaylar...