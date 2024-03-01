Darüşşafaka Lassa-Bahçeşehir Koleji: 68-75 (MAÇ SONUCU)
Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk olduğu Darüşşafaka Lassa'yı 75-68 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 75-68 mağlup etti.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde 8. galibiyetini aldı. Darüşşafaka ise 11. yenilgisini yaşadı.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz
Darüşşafaka Lassa: Adams 4, Woodard 12, Abdur-Rahkman 14, Berk Demir 5, Muhsin Yaşar 22, Tolga Kay, Enes Berkay Taşkıran 5, Can Korkmaz 6, Rijad Aydın, Bora Yaşar, Carlton
Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 3, Boutsiele 8, Taylor 12, Berkay Candan, Bouteille 15, Kell, Egemen Güven 11, Can Maxim Mutaf 3, Egehan Arna 14, Cavanaugh 9
1. Periyot: 25-14
Devre: 36-33
3. Periyot: 55-54