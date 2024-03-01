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        Haberler Spor Basketbol STBL Darüşşafaka Lassa-Bahçeşehir Koleji: 68-75 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Darüşşafaka Lassa-Bahçeşehir Koleji: 68-75 (MAÇ SONUCU)

        Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk olduğu Darüşşafaka Lassa'yı 75-68 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 20:55 Güncelleme: 01.03.2024 - 20:55
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        Bahçeşehir, Daçka'yı deplasmanda yıktı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 75-68 mağlup etti.

        Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligde 8. galibiyetini aldı. Darüşşafaka ise 11. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

        Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz

        Darüşşafaka Lassa: Adams 4, Woodard 12, Abdur-Rahkman 14, Berk Demir 5, Muhsin Yaşar 22, Tolga Kay, Enes Berkay Taşkıran 5, Can Korkmaz 6, Rijad Aydın, Bora Yaşar, Carlton

        Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 3, Boutsiele 8, Taylor 12, Berkay Candan, Bouteille 15, Kell, Egemen Güven 11, Can Maxim Mutaf 3, Egehan Arna 14, Cavanaugh 9

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        1. Periyot: 25-14

        Devre: 36-33

        3. Periyot: 55-54

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