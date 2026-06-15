Darüşşafaka Spor Kulübü yeni yönetimini belirledi!
Darüşşafaka Spor Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, kulüp merkezi olan Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Darüşşafaka Spor Kulübü’nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, kulüp merkezi olan Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.
Mevcut Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülerek ibra edilmesinin ardından aday tanıtımlarına geçildi. Ancak Darüşşafaka Spor Kulübü Başkan Adayı Eray Doğan Mutlu’nun seçimden çekilmesi üzerine tek listenin oylamasına gidildi.
Yapılan oylama sonucunda, Mayıs 2027’ye kadar görev yapacak yeni yönetim kurulu belirlendi.
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Ata Salim Celayir
Recep Ertaş
Mertay Kugay
Hasan Akdemir
Cem Güler
Halil Volkan Çatal
Fatih Mert
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Bora Tunçay
Haluk Zop
Okan Hallemoğlu
Furkan Şahin
Adem Pala
Yeni yönetim, daha önce Darüşşafaka Spor Kulübü forması giymiş Recep Ertaş, Bora Tunçay ve Haluk Zop gibi isimlerin katkılarıyla kulüpte yeniden “kolej basketbolu” ruhunu canlandırmayı hedefliyor. Başkan Ata Salim Celayir’in yanı sıra Hasan Akdemir ve Cem Güler’in liderliğinde iş geliştirme faaliyetlerinin ve kurumsal yapının güçlendirilmesi planlanıyor.
Görev dağılımına göre spor okulları faaliyetlerinden Mertay Kugay sorumlu olacak. Bilgi teknolojileri alanındaki çalışmalar Halil Volkan Çatal ve Fatih Mert tarafından yürütülürken, camia ilişkileri Okan Hallemoğlu ve Adem Pala’nın koordinasyonunda şekillenecek. Kulübün hukuk politikalarına ise Furkan Şahin yön verecek.
Öte yandan Denetim Kurulu; Murat Sevimli, Tuğhan Ünsal, Abdullah Bozdaş, Erbil Gültekin, Ozan Erdoğ ve Mustafa Dirdi’den oluştu.