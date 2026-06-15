Darüşşafaka Spor Kulübü yeni yönetimini belirledi!

106 Günlük krizde kritik viraj: ABD ve İran masada uzlaşacak mı? bu maddeler barışı getirir mi? Yaşlıya kim, ne oranda iş veriyor? İş dünyası sadece genç mi arıyor? Deneyimlilik dezavantaja mı dönüyor? İşverenin yaş matematiği hatalı mı? Altındaki sert düşüşün nedeni ne? Altın neden bu kadar üzdü? T... Daha Fazla Göster

106 Günlük krizde kritik viraj: ABD ve İran masada uzlaşacak mı? bu maddeler barışı getirir mi? Yaşlıya kim, ne oranda iş veriyor? İş dünyası sadece genç mi arıyor? Deneyimlilik dezavantaja mı dönüyor? İşverenin yaş matematiği hatalı mı? Altındaki sert düşüşün nedeni ne? Altın neden bu kadar üzdü? TOKİ'den kurasız 20 bin konut: Başvuru Şartları Neler? Burası Haftasonu'nda Kübranur Uslu sordu; Gazi Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Osmanagazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, İktisatçı-Yazar Mert Başaran ve İTO Gayrimenkul Hizmetleri Başkanı Hakan Akdoğan anlattı. Daha Az Göster