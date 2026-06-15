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        Haberler Spor Basketbol Darüşşafaka Spor Kulübü yeni yönetimini belirledi!

        Darüşşafaka Spor Kulübü yeni yönetimini belirledi!

        Darüşşafaka Spor Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, kulüp merkezi olan Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 21:20 Güncelleme:
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        Darüşşafaka Spor Kulübü yeni yönetimini belirledi!

        Darüşşafaka Spor Kulübü’nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, kulüp merkezi olan Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

        Mevcut Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülerek ibra edilmesinin ardından aday tanıtımlarına geçildi. Ancak Darüşşafaka Spor Kulübü Başkan Adayı Eray Doğan Mutlu’nun seçimden çekilmesi üzerine tek listenin oylamasına gidildi.

        Yapılan oylama sonucunda, Mayıs 2027’ye kadar görev yapacak yeni yönetim kurulu belirlendi.

        Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

        Ata Salim Celayir

        ⁠Recep Ertaş

        Mertay Kugay

        Hasan Akdemir

        Cem Güler

        ⁠Halil Volkan Çatal

        ⁠Fatih Mert

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        Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

        ⁠Bora Tunçay

        Haluk Zop

        Okan Hallemoğlu

        Furkan Şahin

        Adem Pala

        Yeni yönetim, daha önce Darüşşafaka Spor Kulübü forması giymiş Recep Ertaş, Bora Tunçay ve Haluk Zop gibi isimlerin katkılarıyla kulüpte yeniden “kolej basketbolu” ruhunu canlandırmayı hedefliyor. Başkan Ata Salim Celayir’in yanı sıra Hasan Akdemir ve Cem Güler’in liderliğinde iş geliştirme faaliyetlerinin ve kurumsal yapının güçlendirilmesi planlanıyor.

        Görev dağılımına göre spor okulları faaliyetlerinden Mertay Kugay sorumlu olacak. Bilgi teknolojileri alanındaki çalışmalar Halil Volkan Çatal ve Fatih Mert tarafından yürütülürken, camia ilişkileri Okan Hallemoğlu ve Adem Pala’nın koordinasyonunda şekillenecek. Kulübün hukuk politikalarına ise Furkan Şahin yön verecek.

        Öte yandan Denetim Kurulu; Murat Sevimli, Tuğhan Ünsal, Abdullah Bozdaş, Erbil Gültekin, Ozan Erdoğ ve Mustafa Dirdi’den oluştu.

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