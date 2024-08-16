Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro DasDas yeni sezonu ‘Ayna’yla açacak

        DasDas yeni sezonu ‘Ayna’yla açacak

        DasDas, Eylül ayında dikkat çekici bir programla yeni sezona girmeye hazırlanıyor. Bu sene 7. yaşını kutlayan DasDas, 20 Eylül'de yeni oyunu 'Ayna'nın prömiyeriyle tiyatro sezonunu açacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 00:44 Güncelleme: 16.08.2024 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        DasDas yeni sezonu 'Ayna'yla açacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yedi senedir birçok tiyatro oyununu, müzisyeni ve sanatçıyı sahnesinde ağırlayan DasDas, yeni sezonda da sanatseverleri zengin bir programla ağırlayacak. 20 Eylül akşamı yeni prodüksiyonu ‘Ayna’ ile tiyatro sezonuna merhaba diyecek DasDas, konuk tiyatro ekiplerini, müzisyenleri ve stand-up gösterilerini yıl boyunca sahnesinde misafir etmeye devam edecek.

        ‘Cyrano’
        ‘Cyrano’

        İngiliz yazar Sam Holcroft’un ünlü oyunu ‘Ayna’, İlham Yazar’ın yönetmenliğinde Türkiye’de ilk kez DasDas’ta sahnelenecek. 2023 yılında Londra’da prömiyerini yaptıktan sonra, seyirciden ve eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan oyun, 20 Eylül akşamı DasDas’ta prömiyerini yapacak. Her şeyin değersizleştiği bir toplumda aşkın ve adaletin arandığı çok eğlenceli, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir düğün davetiyle başlayan oyun içinde bir oyunun anlatıldığı ‘Ayna’nın kadrosunda Aytek Şayan, Barış Gönenen, Begüm Akkaya, Sarp Akkaya yer alıyor.

        REKLAM
        ‘Zengin Mutfağı’
        ‘Zengin Mutfağı’

        Eylül ve Ekim ayı programında ayrıca ‘Zengin Mutfağı’, ‘Joseph K.’, ‘Deli Bayramı’, ‘Titus Kompleks’ ve ‘Cyrano’ gibi prömiyerini yaptığı günden beri kapalı gişe sahnelenen DasDas oyunları da seyircisiyle buluşmaya devam edecek. Birçok konuk oyunu sahnesinde misafir etmeye devam edecek DasDas, geçtiğimiz senenin öne çıkan stand-up gösterilerine sahnesini açarak bu sezon da davetlilere eğlenceli anlar yaşatacak. Müzikseverleri de unutmayan DasDas 25 Ekim’de de büyüleyici sesi ve etkileyici performansıyla Zuhal Olcay’ı ilk kez sahnesinde ağırlayacak.

        ‘Titus Kompleks’
        ‘Titus Kompleks’

        Tiyatroyu daha geniş kitlelere ulaştırıp Türkiye’deki tiyatro üretimine katkı sağlamayı amaç edinen, 7 yıl boyunca 300’den fazla konuk oyunu sahnesinde ağırlayan, 35 oyun prodüksiyonunu hayata geçiren, 1 milyona yakın seyirciyi misafir eden, 30’dan fazla şehre turne düzenleyen, etkinlik programında müzik ve stand-up performanslarını eksik etmeyen DasDas, yeni sezonda da İstanbul’un kültür sanat ve eğlence dünyasının nabzını tutmaya devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #dasdas
        #ayna
        #Sarp Akkaya
        #Begüm Akkaya
        #yeni sezon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"