DASK'ın hasar ödemesi 2 milyar TL'yi aştı

AA

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan (DASK) yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 326 bin 895 ve ödenen tazminat tutarı ise 2 milyar 51 milyon 353 bin 256 TL'ye ulaştı" denildi.

DASK'ın amacının, en hızlı şekilde sigortalıların tazminatlarını ödemek olduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz" ifadeleri yer aldı.