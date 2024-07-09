David Alaba'dan kötü haber geldi

Real Madrid'de top koşturan 32 yaşındaki futbolcu David Alaba, ülkesi Avusturya'nın EURO 2024 kadrosunda yer almasına karşın sakatlanması nedeniyle forma giyememişti. David Alaba'nın durumunun beklenenden daha kötü olduğu ortaya çıktı.

Die Presse'de yer alan habere göre; Mayıs ayında sol dizinden yaşadığı ACL sakatlığı nedeniyle ameliyat olan oyuncunun EURO 2024 boyunca merdiven çıkmakta bile zorlandığı aktarıldı.

Alaba'nın 2025 başına kadar forma giymesi beklenmiyor.

Alaba'nın ülkesi Avusturya EURO 2024'te son 16 turunda Türkiye'ye yenilerek turnuvaya veda etmişti.