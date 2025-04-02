David Beckham'a ünlü yıldızlarla dolu 50'nci doğum günü partisi

Beckham çiftinin 22 yaşındaki oğlu Romeo'ya kız arkadaşı Kim eşlik etti. 20 yaşındaki Cruz ise sevgilisi Jackie Apostel'i yanında getirdi. Çiftin 13 yaşındaki kızı Harper'ın da katıldığı partide 26 yaşındaki en büyük oğulları Brooklyn ve eşi Nicola Peltz yer almadı. Çiftin Los Angeles'ta iş görüşmesi yaptığı öğrenildi.