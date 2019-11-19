Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlık problemi nedeniyle hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao için flaş bir iddia geldi.

İspanya'dan AS, David Beckham'ın 2020'de MLS'te mücadele etmeye başlayacak olan takımı Inter Miami ile ilgili bir haber yayınladı. Mart ayında yeşil sahaya inecek olan takımın yıldızlarla başlangıç yapmak istediği kaydedildi. Kulübün sahibi ve başkanı olan David Beckham'ın teknik direktörlük koltuğu için Carlo Ancelotti'yi düşündüğü kaydedildi.

David Beckham'ın transfer hedefleri olarak ise Galatasaray'dan Radamel Falcao, Real Madrid'den James Rodriguez ve Juventus'tan Mario Mandzukic gösterildi.

Falcao'nun Galatasaray'a transferinden önce de İngiliz medyasında Kolombiyalı yıldızın Inter Miami'ye transfer olabileceği yazılıyordu.