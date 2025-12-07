David Beckham şampiyonluğu ailesiyle bir kişi eksik kutladı

David Beckham, ortak sahibi ve yöneticisi olduğu Inter Miami takımının Major Futbol Ligi (MLS) şampiyonluğunu kazanmasının sevincini yaşadı. Inter Miami, Florida'da düzenlenen karşılaşmada Vancouver Whitecaps'i 3-1 yenerek kupaya ulaştı.

David Beckham, şampiyonluk sevincini, takımının yıldız oyuncusu Messi ile kutladı

Bir dönemin en başarılı futbolcularından biri olan 50 yaşındaki David Beckham, şampiyonluk mutluluğunu stadyumda onu yalnız bırakmayan ailesiyle paylaştı.

51 yaşındaki eşi Victoria Beckham ile 23 yaşındaki oğulları Romeo, 20 yaşındaki Cruz ve 14 yaşındaki kızı Harper da ona eşlik etti.

Victoria Bechkam kutlamadaki aile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı

Aile üyeleri birlikte şampiyonluk pozu verirken, Beckham çiftinin 26 yaşındaki en büyük oğlu Brooklyn yine onlarla değildi. Anne ve babasıyla arasının açık olduğu söylenen Brooklyn, Instagram'da takipçilerine Fransız soğan çorbası yapmayı gösterdiği yemek videosunu çekmekle meşguldü.

Brooklyn Beckham

Oysa bu şampiyonluk, David Beckham'ın futbol takımı sahibi olmasının ve emekliliğinden bu yana geçen 12 yıllık yolculuğunun en önemli anıydı.

Brooklyn Beckham, geçen ay da şövalyelik ünvanını alan babasına destek olmamış ve annesinin kendi adını taşıyan belgeselinin galasına katılmamıştı.