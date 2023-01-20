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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

David Crosby hayatını kaybetti

'The Byrds' ve 'Crosby', 'Stills' ve 'Nash' gibi grupların da kurucusu olan, rock müziğin en önemli isimlerinden David Crosby, yaşamını yitirdi. Crosby'in 81 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi

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  • David Crosby hayatını kaybetti! Rock müziğin efsane ismiydi - Magazin haberleri

    Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve gitarist David Crosby'den acı haber geldi. 81 yaşındaki Crosby, vefat etti. David Crosby'nin ölüm haberi temsilcisi tarafından doğrulandı.
  • David Crosby hayatını kaybetti! Rock müziğin efsane ismiydi - Magazin haberleri

    "MİRASI EFSANEVİ MÜZİĞİYLE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

    BBC'nin haberine göre; Crosby'nin eşi Jan Dance, ünlü müzisyenin hastalığıyla uzun bir mücadelenin adından etrafı ailesi ve sevdikleriyle çevrili şekilde öldüğünü belirtti. Üzüntüsünü ifade eden Dance, "Onun mirası, efsanevi müziğiyle yaşamaya devam edecek" dedi.
  • David Crosby hayatını kaybetti! Rock müziğin efsane ismiydi - Magazin haberleri

    "DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM"

    Eski grup arkadaşı Graham Nash, David Crosby'nin ölümünün ardından kavgalarla dolu ilişkilerine rağmen derin üzüntü duyduğunu ifade etti.
  • David Crosby hayatını kaybetti! Rock müziğin efsane ismiydi - Magazin haberleri

    Öte yandan Crosby, daha önce bağımlılıklarından ve rol arkadaşlarıyla tartışmalarından duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Ünlü isim, 2019'da verdiği röportajda geçmişteki bazı davranışlarından utandığını da sözlerine eklemişti.
  • David Crosby hayatını kaybetti! Rock müziğin efsane ismiydi - Magazin haberleri

    DAVID CROSBY HAKKINDA

    David Crosby, 14 Ağustos 1941'de Oscar ödüllü Hollywood görüntü yönetmeni Floyd Crosby'nin oğlu olarak Kaliforniya'da doğmuştu. 1964'te 'The Byrds'a katılmıştı.

    Grubun ilk hiti Bob Dylan'ın 'Tambourine Man' şarkısının cover'ı olmuştu. Crosby'nin solisti Joni Mitchell ile de kısa bir süre çıktığı bu fırtınalı süreç üç yıl sonra gruptan kovulmasıyla sonuçlanmıştı.
  • David Crosby hayatını kaybetti! Rock müziğin efsane ismiydi - Magazin haberleri

    Kısa bir süre sonra Crosby, 'Stills' ve 'Nash' bir süper grup olarak bir araya gelmiş ve 1969'da efsanevi Woodstock festivalinde sahne almıştı. Daha sonra onlara Kanadalı şarkıcı-söz yazarı Neil Young da katılmıştı.
  • David Crosby hayatını kaybetti! Rock müziğin efsane ismiydi - Magazin haberleri

    Bu grup da iç çatışmalarla kuşatılmış ve birkaç yıl sonra dağılmıştı. Ancak üçlü, o yıllardan beri periyodik olarak konserler için yeniden bir araya gelmişti. Grupta geçirdiği süre boyunca Crosby tarafından yazılan hit şarkılar arasında, 'Near Cut My Hair' ve 'Deja Vu' gibi hippi marşları da vardı.
  • David Crosby hayatını kaybetti! Rock müziğin efsane ismiydi - Magazin haberleri

    Crosby, müzisyenliğinin yanı sıra kültür karşıtı siyaseti ve alamet-i farikası bıyığıyla tanınmıştı. Altmış yıllık kariyeri, 2021'de yayınlanan son albümü 'For Free' ile zirveye ulaşmıştı.

    David Crosby kariyerinde, iki kez saygıdeğer 'Rock and Roll Onur Listesi'ne alınmak gibi ender bir başarıya ulaşmıştı.

    Fotoğraflar: AP
  • David Crosby hayatını kaybetti! Rock müziğin efsane ismiydi - Magazin haberleri

    David Crosby
  • David Crosby hayatını kaybetti! Rock müziğin efsane ismiydi - Magazin haberleri

    David Crosby

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