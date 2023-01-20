Bu grup da iç çatışmalarla kuşatılmış ve birkaç yıl sonra dağılmıştı. Ancak üçlü, o yıllardan beri periyodik olarak konserler için yeniden bir araya gelmişti. Grupta geçirdiği süre boyunca Crosby tarafından yazılan hit şarkılar arasında, 'Near Cut My Hair' ve 'Deja Vu' gibi hippi marşları da vardı.