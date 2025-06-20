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        Haberler Dünyadan David Lynch'in eşyaları açık artırmada büyük ilgi gördü: 4,25 milyon dolarlık müzayede

        David Lynch'in eşyaları açık artırmada büyük ilgi gördü

        Ünlü yönetmen David Lynch'in ölümünün ardından bıraktığı eşyalar açık artırmaya çıkarıldı. Yönetmenin sandalyesinin 91 bin dolara, senaryosunun 195 bin dolara satıldığı müzayedede, toplam satış rakamı 4,25 milyon dolara ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 16:43 Güncelleme: 20.06.2025 - 17:28
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        4,25 milyon dolarlık büyük ilgi
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        Ünlü yönetmen David Lynch'in ölümünün ardından geride bıraktıkları ABD'nin Los Angeles kentinde yapılan müzayedede satışa sunuldu. Ocak ayında 78 yaşındayken hayatını kaybeden yönetmenin film hatıraları ve kişisel eşyalarından oluşan yaklaşık 450 parça, Turner Classic Movies ile ortaklaşa Julien's Müzayede Evi tarafından satıldı.

        18 Haziran'da Peninsula Beverly Hills'deki satış etkinliğine yüzlerce koleksiyoncu ve hayran ilgi gösterdi. Açık artırmaya aynı anda küresel bir izleyici kitlesi çevrimiçi olarak katıldı ve toplam 4,25 milyon dolar getiren bir teklif çılgınlığı yaşandı.

        Ünlü yönetmenin sandalyesi 91 bin dolara satıldı

        Lynch'in 'Twin Peaks', 'Mulholland Drive', 'Eraserhead', 'Dune' ve 'Inland Empire' gibi ikonik sinema eserlerinden prodüksiyon ürünleri, aksesuarlar ve hatıra eşyalarının yanı sıra tamamlanmamış projelerinden parçalar da açık artırmada yer aldı. Müzayede, filmle ilgili ürünlerin ötesinde, Lynch'in müzik aletleri, kayıt ekipmanları, mobilyalar, ev dekorasyon parçaları, kahve makineleri ve hatta evindeki marangoz atölyesinden aletler gibi kişisel hayatına da bir bakış sundu.

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        450'ye yakın parça arasında en dikkat çekenlerden biri, yönetmenin adının yazılı olduğu yönetmen sandalyesiydi. 91 bin dolar ödense de sandalye, müzayedenin en pahalı ürünü olmadı. Sanatçının bütçe bulamadığı için bir türlü çekemediği 'Ronnie Rocket' filminin senaryo taslakları ve 1997 tarihli 'Kayıp Otoban'ın (Lost Highway) senaryosu, 195 biner dolara alıcı buldu.

        Hiç çekilmeyen 'Ronnie Rocket' filminin senaryo taslağı 195 bin dolara alıcı buldu

        Senaryoların ötesinde, 'Mulholland Drive' filmine ait diğer eserler de önemli fiyatlara satıldı. Filmde unutulmaz bir yer olan Winkie's lokantasının sahne menüleri 7 bin 800 dolara satıldı. Başrol oyuncuları Naomi Watts ve Laura Harring'in sırasıyla Betty Elms ve Rita rollerindeki portrelerinin yer aldığı orijinal bir tablo 16 bin 250 dolara satıldı.

        Kahve sevgisiyle tanınan Lynch'in espresso makinesiyse 45 bin 500 dolar karşılığında yeni sahibinin oldu.

        Müzayede evinin kurucusu ve yöneticisi Martin Nolan, toplamda 200-400 bin dolar civarında para toplamayı beklerken büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını belirtti.

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        #David Lynch
        #müzayede
        #açık artırma
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