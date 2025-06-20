Ünlü yönetmen David Lynch'in ölümünün ardından geride bıraktıkları ABD'nin Los Angeles kentinde yapılan müzayedede satışa sunuldu. Ocak ayında 78 yaşındayken hayatını kaybeden yönetmenin film hatıraları ve kişisel eşyalarından oluşan yaklaşık 450 parça, Turner Classic Movies ile ortaklaşa Julien's Müzayede Evi tarafından satıldı.

18 Haziran'da Peninsula Beverly Hills'deki satış etkinliğine yüzlerce koleksiyoncu ve hayran ilgi gösterdi. Açık artırmaya aynı anda küresel bir izleyici kitlesi çevrimiçi olarak katıldı ve toplam 4,25 milyon dolar getiren bir teklif çılgınlığı yaşandı.

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Lynch'in 'Twin Peaks', 'Mulholland Drive', 'Eraserhead', 'Dune' ve 'Inland Empire' gibi ikonik sinema eserlerinden prodüksiyon ürünleri, aksesuarlar ve hatıra eşyalarının yanı sıra tamamlanmamış projelerinden parçalar da açık artırmada yer aldı. Müzayede, filmle ilgili ürünlerin ötesinde, Lynch'in müzik aletleri, kayıt ekipmanları, mobilyalar, ev dekorasyon parçaları, kahve makineleri ve hatta evindeki marangoz atölyesinden aletler gibi kişisel hayatına da bir bakış sundu.