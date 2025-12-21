David ve Victoria Beckham oğulları Brooklyn'le karşılıklı olarak takibi bıraktı

David Beckham ile Victoria Beckham, en büyük çocukları Brooklyn Beckham'ı Instagram'da takipten çıktı. Aynı şekilde 26 yaşındaki Brooklyn Beckham da artık ebeveynlerini sosyal medya platformunda takip etmiyor.

Brooklyn Beckham'ın eşi Nicola Peltz de futbol yıldızı David Beckham ile moda tasarımcısı Victoria Beckham'ı takip etmiyor. Beckham çifti de aynı şekilde gelinleri Nicola Peltz'in takipçileri arasında yer almıyor.

David Beckham ile Victoria Beckham, diğer oğulları Romeo Beckham ve Cruz Beckham'ı takip etmeye devam ediyor. Brooklyn, Instagram'da kardeşlerinden hiçbirini takip etmiyor ve kardeşleri de onu takip etmiyor. Aynı durum 30 yaşındaki gelinleri Nicola Peltz için de geçerli.

Brooklyn Beckham - Nicola Peltz

Beckham çiftinin 20 yaşındaki oğulları Cruz Beckham, daha sonra Instagram hikâyesinde yaptığı bir paylaşımla takip etmeyi bırakmalarla ilgili bir haber makalesinin ekran görüntüsünü paylaşarak; "Doğru değil. Annem ve babam asla oğullarını takip etmeyi bırakmazdı... Gerçekleri doğru anlayalım. Uyandıklarında engellenmişlerdi... ben de öyle" diye yazdı.

Beckham'lar arasındaki Instagram takibi bırakma olayı, aile için çalkantılı bir dönemin ortasında gerçekleşti.

Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz, 2022'de Florida'da evlendi. Bu mutlu olay aynı zamanda Brooklyn ve Nicola ile Beckham ailesinin geri kalanı arasında söylentilere konu olan bir aile çatışmasının başlangıcını da işaret etti. O dönemde, Nicola Peltz'in Victoria Beckham'ın gelinlik tasarımlarından birini giymemeyi tercih etmesi nedeniyle gelin-kayınvalide arasında gerginlik olduğuna dair söylentiler dolaşıyordu. Geçtiğimiz mayıs ayında David Beckham, Londra'da yıldızlarla dolu bir partiyle 50'nci yaş gününü kutladı. Tüm çocukları katılırken Nicola ve Brooklyn çifti davet edilmelerine rağmen orada değildi. Beckham ailesi arasındaki gerilim son aylarda kamuoyunun gözü önünde yaşandı ve aile üyeleri sosyal medyada gizemli paylaşımlarda bulundu. "HER ZAMAN EŞİMİ SEÇECEĞİM" Brooklyn Beckham, mayıs ayında kendisi ve eşi Nicola'nın motosiklet sürerken çekilmiş bir videosunu paylaştı ve altına; "Her zaman onu seçeceğim" diye yazdı. Sadece birkaç saat sonra Cruz Beckham de kendi hesabından bir aile fotoğrafı paylaşarak; "Sizi her şeyden çok seviyorum anne ve baba, bize hayat verdiniz ve ne olursa olsun bize baktınız. Hayatımızda sizin gibi insanlara sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu size anlatamam" dedi.