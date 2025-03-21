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        Haberler Spor Futbol Davinson Sanchez korkuttu: Sedyeyle oyundan çıktı! - Futbol Haberleri

        Davinson Sanchez korkuttu: Sedyeyle oyundan çıktı!

        Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, Brezilya maçında yaşadığı sakatlık sonrası sedye ile kenara geldi ancak durumunun iyi olduğunu belirterek değişikliğe tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 10:03 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:04
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        Davinson Sanchez'den korkutan sakatlık!
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        Güney Amerika CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri müsabakasında Brezilya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti.

        Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, Brezilya ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık pozisyonu ile korkuttu.

        Danvinson Sanchez, Brezilya maçına ilk 11'de başladı. 28 yaşındaki Kolombiyalı stoper, mücadelenin 75. dakikasında korkutan bir sakatlık yaşadı. Davinson Sanchez, Brezilya kalecisi Alisson ile çarpıştı. Kafasına darbe alan Sanchez sonrasında sedye ile kenara alındı.

        Kolombiya teknik direktörü Nestor Lorenzo, tedavisi oyun kenarında devam eden deneyimli stoperi oyundan alarak yerine bir diğer Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı sahaya sürdü.

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        TEPKİ GÖSTERDİ

        Öte yandan Kolombiya medyasındaki habere göre; Alisson ile yaşadığı çarpışma sonrası toparlanan Davinson Sanchez, oyuna devam etmek istedi ancak doktorlar kafa travması nedeniyle izin vermedi.

        Davinson Sanchez, doktorların ve teknik direktörün bu kararına tepki gösterdi. Brezilya kalecisi Alisson da baş dönmesi ve kulağındaki çınlama sorunu nedeniyle oyuna devam edemedi.

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