Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez: Oynamak için geldim - Galatasaray Haberleri

        Davinson Sanchez: Oynamak için geldim

        Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takıma katkı vermek için transfer olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 04:03 Güncelleme: 24.09.2023 - 04:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Oynamak için geldim"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanchez, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Yaz transfer döneminde İngiltere'nin Tottenham takımından kadroya dahil edilen tecrübeli stoper, "Bugün 3 puan aldığımız için mutluyum. Günün sonunda kimin oynadığı değil, takımın kazanması önemli. Ancak buraya tabii ki beklemek için değil, oynamak için geldim. En iyi performansımı göstererek takıma katkı yapmak istiyorum." dedi.

        Başakşehir mücadelesine iyi başladıklarını aktaran Sanchez, "İkinci yarı biraz oyundan düştük, kafa karışıklığı yaşadık, orta sahayı kaybettik. Bu sırada pozisyonlara girip golü buldular. Daha sonra özellikle son 20 dakikada toparlanıp oyunu tekrar kontrol etmeye başladık ve maçı kazanmayı başardık." diye konuştu.

        Sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir maçta giyen Sanchez, "Buraya geldiğim ilk günden beri çok iyi karşılandım. Oyuncular arasındaki rekabet takıma olumlu yansıyacaktır. Herkes oynamak ve takıma katkı sağlamak istiyor. Sadece biz savunma oyuncuları değil, hepimiz yüksek yoğunluktaki maçlara hazırız. Takımda yer alacak isimlere tabii ki teknik direktörümüz karar veriyor ama hepimiz takıma destek vermek için hazırız." ifadelerini kullandı.

        - UEFA Şampiyonlar Ligi yorumu

        Davinson Sanchez, İngiltere'nin Manchester United, Almanya'nın Bayern Münih ve Danimarka'nın Kopenhag takımıyla birlikte bulundukları UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda tur atlamaya çalışacaklarını kaydetti.

        İlk maçta 2-2 berabere kaldıkları Kopenhag'ın iyi bir takım olduğunu aktaran Kolombiyalı savunmacı, "Kopenhag, iyi ve bu organizasyonda tecrübeli bir takım. Galatasaray olarak sert takımlarından biri haline gelip, elimizden geldiğince fazla puan toplamayı hedefliyoruz. Çok zor bir grupta bulunuyoruz. Bayern Münih ve Manchester United bu turnuvanın eski şampiyonlarından. Kopenhag bu turnuvaya alışık bir takım. Biz de çok iyi bir takımız ve onlar için işleri elimizden geldiğince zorlaştıracağız. Puanları toplamak ve tur atlamak için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Fidan'dan BM Zirvesi değerlendirmesi
        Bakan Fidan'dan BM Zirvesi değerlendirmesi
        Cimbom 4 köşe!
        Cimbom 4 köşe!
        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Deniz Seki'nin acı günü
        Deniz Seki'nin acı günü
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"