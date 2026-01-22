Habertürk
        Davos'ta yangın ihbarı | Dış Haberler

        Davos'ta yangın ihbarı

        İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yapıldığı alanın, yangın ihbarı nedeniyle geçici olarak tahliye edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 01:57 Güncelleme: 22.01.2026 - 01:57
        Davos'ta yangın ihbarı
        İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yapıldığı alan, yangın ihbarı nedeniyle geçici olarak tahliye edildi.

        ABD'de yayın yapan FOX Business kanalının muhabiri Edward Lawrence, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, WEF'in yapıldığı Kongre Merkezi'nin, yakınındaki bir bölümden dumanlar yükselmesi nedeniyle tahliye edildiğini belirtti.

        Lawrence, söz konusu alanın yangın ihbarını alan itfaiye ekiplerince kontrol edildikten sonra tahliyenin sonlandırıldığını aktardı.

        İngiltere merkezli LBC gazetesinde yer alan haberde ise dumanların yükselmesinin nedeninin, Kongre Merkezi'nin yakınındaki küçük bir ahşap kulübede çıkan bir yangın olduğu bildirildi.

        Çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

