Davos'ta yangın ihbarı

'Casperler' iddianamesi; Diyarbakır'dan inşaatta çalıştırmak için çağırıp hücre evine yerleştirdiler

'Casperlar' suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede, Diyarbakır Silvan'da inşaatlarda kaynak ve elektrik işi arayan bir gencin, 15 yıldır tanıdığı iş arkadaşının yönlendirmesiyle, suç örgütü üyeleriyle bilmeden iletişime geçtiğini, İstanbul'a inşaatlarda çalışmak için geldiğini sanarak, tehditle örgütün faaliyetlerine dahil edilmeye çalıştığının tespit edildiğine yer verildi. Naif S "İşsizdim. 15 yıldır tanıdığım Halil ağabeye kaynak işi bulabilir misin bana diye sordum. Bana verdiği numarayı aradım. Durumumu anlattım ve bana iş verebilir misin diye sordum. Bana sen İstanbul'a gel, ben sana iş bulacağım dedi ve hesap numarası isteyerek yol parası ve ihtiyaçlarımı giderebileceğim para attı. Bende o parayla İstanbul'a geldim" dedi. Hücre evine yerleştirildikten sonra zorla silah verildiğini söyleyen Naif S. "Bu işlerin tehlikeli olduğunu ve yapamayacağımı söyledim. 'Almazsan sana sıkacağım' dedi. Ben korktuğum için vermiş olduğu silahı aldım ve belime taktım" dedi.