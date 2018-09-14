'2. Sayfa' programına konuk olan şarkıcı Davut Güloğlu, geçtiğimiz günlerde iki kız çocuğunu zorla evinde alıkoyduğu iddia edilen Nihat Doğan hakkında konuştu.

"NİHAT'IN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞINA İNANMIYORUM"

Canlı yayında konu hakkında konuşan Davut Güloğlu, şunları söyledi:

"Nihat'ı medyadan tanıyorum. Yüz yüze geldiğimizde fazla konuşmuşluğumuz da yoktur. Ama bu kardeşimizin böyle bir şey yaptığına inanmıyorum. Bekar biri olduğu için konu oldu. Evli olsa konu olmazdı. Adalet yerini bulmayınca birini suçlamaya hakkım yok ama savunmuyorum da.

"NORMAL BİR DURUM DEĞİL"



Nihat'ın böyle bir şey yaptığını öğrenirsem yolundan geçmem. Çünkü bunu ona yakıştıramam, öyle bir adam değil. Olayda iyi niyet varsa kapının önünden çektirip gönderirim. İşin içinde başka şeyler ararsak normal değil ama niyet ararsak normal. Her şeyi çok kötü düşünen bir duruma geldik. Onun ne niyetle aldığını biz bilemeyiz, onun içinde olan bir durum. Para teklif ettiyse de çocuk olduğu için vermek istemiştir. Kötü niyet aramamak lazım.

"DİKKATLİ OLMASI LAZIM"



Olayda bir gaflet ve yanlışlık var. Nihat'ın bu konularda daha dikkatli olması lazım. Öyle insanlarla bozuşmuş, öyle insanlarla kavgalı ki... Senin yürürken kaldırımlara bile dikkatli basman lazım" dedi.

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