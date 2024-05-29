Davutoğlu'dan hükümete Gazze eleştirisi: Dizilerin hayal dünyasından uyanıp Gazze'nin gerçeğine dönün

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Saadet-Gelecek ortak grup toplantısında konuştu.

İsrail'in sivillerin sığındığı Gazze'deki Refah kentinde kurulan çadır kamplara saldırısı sonrası kampta okunan ezanın videosunu izleten Davutoğlu, "Ne kadar zor ve bu sahneler karşısında aciz kalmak ne kadar acı. Hadi vicdanı kurumuş Batı merkezleri, bu sedayı duymuyor da ezanı bilmezler; ama ya İslam dünyası ne yaptı 9 ay. Ya her gün Gazze ile oturup kalkan ve onun adına hamaset döken Türkiye'deki siyasiler ne yaptılar. Sultan Abdülhamit Han'ın emanetini savunmak dizilerle olmaz, fethin mukaddesatını anlatmak dizilerle olmaz. Kudüs'ü anlatmak Selahattin Eyyubi hakkında dizi çekmekle olmaz. Ankara'yı dizilerin hayal dünyasından uyanıp, Gazze'nin gerçeğine dönmeye çağırıyorum" diye konuştu.