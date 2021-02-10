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Davutoğlu, hazırladıkları "Temiz Siyaset Belgesi"ni tanıttı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisince hazırlanan "Temiz Siyaset Belgesi"ni kamuoyuna tanıttı.

Son dakika: Davutoğlu, hazırladıkları
Davutoğlu, hazırladıkları "Temiz Siyaset Belgesi"ni tanıttı
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AA

Davutoğlu, Bilkent Oteli konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, siyasetin temelinin fikir ve vizyon ile insan unsurundan oluştuğunu, fikir ve vizyon sahibi toplulukların sağlam bir insan unsuruyla birleştiklerinde bir siyasi açılımın öncüsü olacağını belirtti.

Savundukları "Kapsayıcı Demokratik Hukuk Düzeni"nde devlet, kamu ve siyasetin iş dünyasına serbest rekabet ve hukuk teminatı dışında bir şey veremeyeceğinin altını çizen Davutoğlu, "Serbest rekabet içinde olacaksınız. Kamu kaynaklarını kullanacaksanız. İhaleler üzerinden bu serbest rekabet kuralları geçerli olacak ve hukuk teminatı, mülk emniyeti, sermaye ve yatırım güvencesi verir. Karşılığında ne ister? Kendisini zenginleştirecek araçlar istemez. Toplumu zenginleştirecek refahı artıracak üretim, istihdam ve vergi ister. Bunun da alımı en temel kavramda şeffaflık ile olur." diye konuştu.

Kapsayıcı demokratik hukuk düzenine geçiş için bazı şartların sağlanması gerektiğini ifade eden Davutoğlu, şöyle devam etti:

"İnsanların ahlaklı olması yetmez çünkü ahlak bozulabiliyor, değişebiliyor kişiler nezdinde. Çok sağlam temellere, teamüllere dayalı sosyo kültürel iklim lazım. Öyle bir iklim olacak ki insanlar bırakın rüşveti, hediye almayı bile düşünmeyecekler kamu görevinde. Öyle bir iklim olacak ki kimse rekabet şartları dışında herhangi bir ihale şartını düşünemeyecek."

Bu iklimi koruyacak hukuk kuralları manzumesinin de gerektiğini aktaran Davutoğlu, kapsayıcı demokratik hukuk düzeni içinde şeffaflığa dayalı bir siyasi ahlak benimsendiğinde toplumsal güven ve ekonomik refahın kazanılacağını anlattı.

Hiçbir şeyin toplumsal güvenden daha güçlü "itici faktör" olamayacağını dile getiren Davutoğlu, "Bu gerçeklerden hareketle siyasi düzenimize itibar, ekonomimize yatırıma uygun bir iklim, toplumumuza da güven vermek üzere bir paket hazırladık." dedi.

Toplantıya, ayrıca CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İYİ Parti Grup Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir ve Atik Ağdağ, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nazlı Seda Vural, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı, DSP Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal ile medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri katıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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