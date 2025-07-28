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        Haberler Gündem Politika Davutoğlu: Milli seferberlik ilan edilmelidir | Son dakika haberleri

        Davutoğlu: Milli seferberlik ilan edilmelidir

        Bursa'nın Gürsu ilçesindeki orman yangının ilk gününde tahliye edilen Karahıdır Mahallesi'ni ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yüreklerimiz dağlanıp vatanımızın ciğerleri sökülmüşken, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekilleri tatil yapamaz. Derhal Ankara'ya dönülmeli, milletvekilleri en kısa sürede TBMM'de toplanmalı ve milli seferberlik ilan edilmelidir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 18:44 Güncelleme: 28.07.2025 - 18:44
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        Davutoğlu: Milli seferberlik ilan edilmelidir
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        Gürsu-Kestel ile Orhaneli-Harmancık ilçelerinde etkili olan orman yangınlarını yerinde incelemek için kente gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi’ne geldi. Davutoğlu, burada incelemelerde bulunarak, mahalleliyi ziyaret etti. Davutoğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı İzzettin Küçük, Gelecek Partisi Bursa Milletvekili Kani Torun, Gelecek Partisi Bursa İl Başkanı Alpaslan Yıldız ve çok sayıda mahalleli eşlik etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu, “Gelecek Partisi olarak, yangın başladığı andan itibaren genel başkan yardımcılarımız ve il başkanımız buradaydı. Dün de biz milletvekillerimizle bir toplantı gerçekleştirdik. Tam yetkili, kapsamlı bir araştırma komisyonunun kurulmasını teklif ediyoruz. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi acilen toplantıya çağrılmalıdır” diye konuştu.

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        "VATANDAŞLARIMIZ IZDIRAP İÇİNDEYKEN TBMM TATİL YAPAMAZ"

        Türkiye’nin mevcut yangınlardan daha önemli bir konusunun olmadığını beliren Davutoğlu, “Vatandaşlarımız burada ızdırap içindeyken, yüreklerimiz dağlanıp vatanımızın ciğerleri sökülmüşken, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekilleri tatil yapamaz. Derhal Ankara’ya dönülmeli, milletvekilleri en kısa sürede TBMM’de toplanmalı ve milli seferberlik ilan edilmelidir. Bir ülkede bu kadar yaygın, bu kadar ileri gitmiş, Tekirdağ’dan Diyarbakır’a, Karabük’ten Bursa’ya, Sakarya’dan İzmir’e, Kahramanmaraş’tan Marmaris’e kadar, bir hafta içinde ülkenin ormanlarında yangınlar çıkmışsa kimse bunu tesadüfle, sıcak havayla ya da ihmalle açıklayamaz. Ülkemize ve ormanlarımıza dönük çıkar odaklı bir konu varsa araştırılmalıdır. Eğer birileri bu alanı boşaltıp rant oluşturmak, maden için birtakım çalışmalara girişmek üzere hazırlık yapıyorsa, bunun da takipçisi oluruz. Bir kasıt varsa bu ortaya çıkarılmalıdır. Ağaçlarımız bu ülkenin vatandaşları gibidir. ‘Ekolojik vatandaş’ diyorum ben ağaçlarımıza. Ağaçlarımıza dönük kasıtlı bir suikastta bulunulmuşsa gerekli cezalar verilmelidir” ifadelerini kullandı.

        "BAĞLAYICI TEDBİRLER ALINMALI"

        Kurulması önerilen komisyon hakkında da bilgi veren Ahmet Davutoğlu şunları söyledi:

        “Bu araştırma komisyonu, kendi içinde heyetler halinde bütün yangın bölgelerine gitmeli, gerekli araştırmaları hiçbir engele takılmadan ve herkesin onlara bilgi verme zorunluluğu olacak şekilde yapmalı ve bir rapor hazırlamalıdır. Yangınların çıkış sebepleri, yaşanan zafiyetler, kurumsal eksiklikler ve neler yapılması gerektiği, yangın öncesinde erken uyarı sisteminin olup olmadığı, yangın esnasında en kısa sürede müdahale edilip edilmediği denetlenmelidir. Herkes çok geç müdahale edildiğini söylüyor. Bunun nedeni ortaya konmalıdır. Kurumsal eksikliklerin yaşanmaması ve bir felaket anında ani müdahalenin sağlanabilmesi için alınması gereken tedbirleri belirleyen bir araştırma komisyonu raporu hazırlanmalı, bu çerçevede, hiçbir yöneticinin değiştiremeyeceği, zeytinliklerde olduğu gibi gelen herhangi bir iktidarın ormanlarımıza dönük bir müdahalede bulunmasını engelleyecek tarzda bağlayıcı tedbirler alınmalı ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.”

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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