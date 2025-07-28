Davutoğlu: Milli seferberlik ilan edilmelidir

Gürsu-Kestel ile Orhaneli-Harmancık ilçelerinde etkili olan orman yangınlarını yerinde incelemek için kente gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi’ne geldi. Davutoğlu, burada incelemelerde bulunarak, mahalleliyi ziyaret etti. Davutoğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı İzzettin Küçük, Gelecek Partisi Bursa Milletvekili Kani Torun, Gelecek Partisi Bursa İl Başkanı Alpaslan Yıldız ve çok sayıda mahalleli eşlik etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu, “Gelecek Partisi olarak, yangın başladığı andan itibaren genel başkan yardımcılarımız ve il başkanımız buradaydı. Dün de biz milletvekillerimizle bir toplantı gerçekleştirdik. Tam yetkili, kapsamlı bir araştırma komisyonunun kurulmasını teklif ediyoruz. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi acilen toplantıya çağrılmalıdır” diye konuştu.

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"VATANDAŞLARIMIZ IZDIRAP İÇİNDEYKEN TBMM TATİL YAPAMAZ"

Türkiye’nin mevcut yangınlardan daha önemli bir konusunun olmadığını beliren Davutoğlu, “Vatandaşlarımız burada ızdırap içindeyken, yüreklerimiz dağlanıp vatanımızın ciğerleri sökülmüşken, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekilleri tatil yapamaz. Derhal Ankara’ya dönülmeli, milletvekilleri en kısa sürede TBMM’de toplanmalı ve milli seferberlik ilan edilmelidir. Bir ülkede bu kadar yaygın, bu kadar ileri gitmiş, Tekirdağ’dan Diyarbakır’a, Karabük’ten Bursa’ya, Sakarya’dan İzmir’e, Kahramanmaraş’tan Marmaris’e kadar, bir hafta içinde ülkenin ormanlarında yangınlar çıkmışsa kimse bunu tesadüfle, sıcak havayla ya da ihmalle açıklayamaz. Ülkemize ve ormanlarımıza dönük çıkar odaklı bir konu varsa araştırılmalıdır. Eğer birileri bu alanı boşaltıp rant oluşturmak, maden için birtakım çalışmalara girişmek üzere hazırlık yapıyorsa, bunun da takipçisi oluruz. Bir kasıt varsa bu ortaya çıkarılmalıdır. Ağaçlarımız bu ülkenin vatandaşları gibidir. ‘Ekolojik vatandaş’ diyorum ben ağaçlarımıza. Ağaçlarımıza dönük kasıtlı bir suikastta bulunulmuşsa gerekli cezalar verilmelidir” ifadelerini kullandı.