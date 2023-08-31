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TEKERLEKLİ SANDALYE İLE TAŞINDI Bina giriş kapısında tekerlekli sandalyede oturan bir çocuk ise annesinin tüm engelleme girişimlerine rağmen sandalyesi kaldırılarak giriş kapısından uzaklaştırıldı. Yapılan tüm görüşme ve engelleme girişimleri sonuçsuz kalınca belediye yetkilileri, polis eşliğinde binaya girerek işleme başladı. Bu sırada kapı önüne barikat kuran çevik kuvvet ekipleri de eşyalarını almak isteyen vatandaşlara müsaade etti. Büyük üzüntü yaşayan ve duruma tepki gösteren daire sahipleri eşyalarını taşırken, işlemin tamamlandığı evlerin girişleri ise mühürlendi. Bu sırada binanın elektrik ve su bağlantısı da kesildi.

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"KARAR HUKUKA AYKIRI" Daire sahiplerinin avukatı Oğuzalp İşten, kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Müvekkillerimiz uygun yasal süreçleri yürüterek kooperatif olarak inşa ediyor. Belediye burayla ilgili yıkım kararı çıkartıyor. Burası sağlam değil diyerek zorla dışarı atma sürecine gidiyorlar. Hukuki süreç henüz sonuçlanmamasına rağmen bu işlem yapılıyor. Danıştay'a da başvuruları yaptık. Belediye dinlemeden insanları yaka paça dışarı atma yoluna gitti. Ailelerin parasının ödenmeden buradan atılması ciddi mağduriyete sebep oluyor. Buradaki güçlendirme kararı dikkate alınmadı. Binalar 2018'den önceki deprem yönetmeliklerine uygun yapılmış. Bu yönetmeliğe bakacak olursak Antalya'nın yarısını yıkmak gerekir. Yasal süreci takip ediyoruz, suç duyurusunda da bulunacağız" dedi.

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"GÜÇLENDİRME İLE KRİTERLERİ KARŞILIYOR" 12 yıldır sitede ikamet eden inşaat mühendisi Fatih Karakoç, "Belediye burayı gereksiz bir sebeple yıkmak derdinde. Bununla ilgili yürütmeyi durdurmak için Danıştay'a ve yetkili mercilere müracaatımız oldu. Solunum cihazına bağlı yatan engelli komşumuz var. Bu durum tamamen buradakilere eziyet. Burası 1975 yılının kriterlerine göre ruhsat alındı. 2018 kriterlerine göre mukayese ediyorlar. 2018'i karşılaması mümkün değil. Biz bir güçlendirme raporu hazırlattık. Yüzde 40'ın üzerinde olursa yıkım gerekir ancak raporda yüzde 15 çıktı. İlk 5 kattaki kolonların güçlendirilmesiyle 2018 kriterlerini sağlıyor. Binalarımız sağlam, en ufak bir kılcal çatlak dahi yok. Arsa sahibinin masa başında hazırlattığı raporu belediye dikkate alıyor. Böyle bir hukuk anlayışı mümkün değil."

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