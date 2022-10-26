Deadlift nedir ve nasıl yapılır? 0:00 / 0:00

Doğru vücut pozisyonları ile istenilen hedefe kolayca ulaşabileceğiniz bir spor antrenmanıdır. Powerlifting sporunda yer alan temel egzersiz hareketleri, deadlift antrenmanında bulunmaktadır. Peki, deadlift nedir ve nasıl yapılmalıdır? Deadlift hangi kasları çalıştırır? Yeni başlayanlar için deadlift hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar, içeriğimizin devamında...

Deadlift Nedir?

Deadlift, vücudun büyük bir kısmını çalıştırmaya yardımcı olan bir antrenman türüdür. Sporcular tarafından sıklık yapılan bu antrenman çeşidi, sinir sistemi ve kaslar arasında bağ kurar. Çoklu kas gruplarını çalıştırma özelliği sayesinde yoğun ilgi görür. Genellikle powerlifting hareketlerini bu antrenmanda görmek mümkündür. Ağırlık ile çalışılır ve bel desteği sağlanarak yapılan eğilme hareketini temel alır. Eğilerek belli bir ağırlığın yerden kaldırıldığı deadlift; kalça kaslarını, sırt kaslarını ve trapezleri çalıştırması ile ön plana çıkar. Kaslar üzerindeki etkisinden dolayı kalori yakımını hızlandırır. Kilo kaybının yanı sıra kasların belirginleşmesini ve formda kalmayı hedefler. Vücut geliştiren sporcuların yoğun ilgisini gören bu antrenman programı, spor geçmişi olmayanlara önerilmez. Belli bir spor geçmişinin olması ve hâlâ aktif şekilde spor yapılması, deadlifte başlamak için yeterli olacaktır.

Deadlift Hareketi Ne İşe Yarar?

“Deadlift nedir?” sorusunun yanı sıra en çok merak edilen konulardan biri de deadlift hareketlerinin ne işe yaradığıdır. Deadlift, genellikle vücut geliştirenler ve geliştirmek isteyenler tarafından yapılır. Düzenli aralıklar ile yapılan bu antrenman, vücut kaslarının sağlıklı bir şekilde gelişmesini ve belirginleşmesini sağlar. Yapılan tüm hareketler, vücuttaki testesteron hormonunu maksimum seviyeye çıkarır. Antrenmanlarda güçlü bir baskı hisseden kaslar, hızla büyüme aşamasına geçer. Hareketlerin en doğru şekilde yapılması için uzman bir eğitmenin çalıştırması önemlidir.

Deadlift Faydaları Nelerdir?

Deadlift faydaları, bu antrenman ile ilgilenmeye başlayanların merak ettiği önemli bir konudur. Uzun süre profesyonel bir şekilde yapılan deadlift hareketlerinin faydaları şöyledir:

Güç merkezli bir çalışma programı olduğu için deadlift ile güçlü kaslara sahip olmanız kolaylaşır.

Bel ve boyun fıtığı oluşumlarının önüne geçer ve sağlıklı bir vücut yapısı kazanmanıza yardımcı olur.

Deadlift hareketleri ile vücudun tamamı çalışır ve hızlı kalori yakılmasına zemin hazırlar.

Duruş bozukluğunu engeller.

Bilek kalınlaşmasını sağlar ve pençe kuvveti üzerinde büyük bir etkisi vardır.

Deadlift Kaç Kilo İle Başlanmalı?

Bir ağırlık çalışma programı olan deadlift, çok zor olmayan minimum ağırlıklar ile başlanması gereken bir antrenmandır. En az 20 kilogram ağırlığa sahip dumbell ve barlar, deadlift başlangıcı için idealdir. Çalışma programınız uzadıkça ağırlık seviyesini arttırabilir, kilo ve diğer etkenler doğrultusunda kendiniz için en doğru antrenmanı uygulayabilirsiniz. Antrenmana ilk başlandığı zaman fazla ağırlık ile çalışılması durumunda kaslar zarar görebilir. Yeni başlayanlar için en önemli önerilerden biri, deadlift konusunda uzman bir eğitmenden en doğru bilgilerin ve desteğin alınmasıdır. Doğru bir çalışma programı, istediğiniz hedefe hızlı şekilde ulaşmanızı sağlar.

Deadlift Hangi Kasları Çalıştırır?

“Deadlift nereyi çalıştırır?” diye merak edenlerin sayısı oldukça fazla. Bu antrenmanın çoklu kas gruplarını çalıştırdığı bilinmektedir. Sırt kasları, kalça kasları, core bölgesi, kalf kasları, bacak kasları, bu antrenman ile güçlenir ve şekillenir.