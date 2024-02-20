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        Haberler Gündem Güncel DEAŞ'a operasyon: 8 şüpheli yakalandı

        DEAŞ'a operasyon: 8 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-5" operasyonlarında Erzurum ve Düzce'de 8 şüphelinin yakalandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 21:47 Güncelleme: 20.02.2024 - 21:47
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        DEAŞ'a operasyon: 8 şüpheli yakalandı
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        İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.

        2014-2017 yılları arasında Irak'ın Anbar bölgesinde faaliyet yürüten sözde emirlerin de aralarında bulunduğu 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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