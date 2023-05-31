Konya'da seçim günü için eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyelerinin, tutuklanan sözde lideri A.H.´nin tanınmamak için saç ektirdiği ve çatışma bölgesinde kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı öğrenildi.

DHA'da yer alan habere göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp, tekrar Türkiye´ye dönen ve Konya´ya yerleşen A.H.´nin, kentte grup oluşturduğu ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için eylem hazırlığı yaptığını tespit etti.