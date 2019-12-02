Irak Emniyetinden Yüzbaşı Habib eş-Şemri, yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının, Diyala'nın kuzeydoğusundaki "Nıft Hane" bölgesinde yer alan Haşdi Şabi karargahına saldırı düzenlediğini bildirdi.
AA'nın haberine göre; Şemri, saldırıda, Haşdi Şabi güçlerinden 2'sinin öldüğünü, 5'inin yaralandığını ifade etti. Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti.
Irak güçleri, Aralık 2017'de DEAŞ'ın elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.
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