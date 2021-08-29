DEAŞ üyesi 'saldırı için doğru anı bekliyoruz' demiş 0:00 / 0:00

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CNN International muhabiri Clarissa Ward’un üst düzey DEAŞ üyesiyle Kabil’deki patlamalardan önce röportaj yaptığı ortaya çıktı. DEAŞ üyesi, röportajda saldırı için doğru anı beklediklerini söyledi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 26 Ağustos günü gerçekleşen ve en az 180 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarını üstlenen DEAŞ-Horasan bölgesi koluna üye üst bir düzey bir mensubun saldırılarından iki hafta önce verdiği röportaj ortaya çıktı.

CNN International'ın kıdemli muhabiri Clarissa Ward'a konuşan DEAŞ üyesi, "saldırmak için doğru anı beklediklerini" söylediği aktarıldı.

Abdul Munir ismini kullanan terör örgütü üyesi, "Eskiden Taliban ile birlikte görev yapıyorduk. Ancak Taliban inanç açısından bizimle uyumlu değildi, biz de DEAŞ’a geçtik" dedi. Öte yandan Munir, Taliban’ı ılımlı hale geldiği için eleştirdi.

Munir, Hintliler ve Pakistanlılar da dahil olmak üzere yaklaşık 600 kişilik bir grubu yönettiğini söyledi.

Ward'un röportajı 28 Ağustos'ta yayımlanırken, Ward bunları "ürkütücü bir şekilde kehanet niteliğinde ortaya çıkan sözler" olarak değerlendirdi.