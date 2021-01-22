Tekerlekli sandalye ile taşıdılar! DEAŞ infaz etti! 0:00 / 0:00

AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin DEAŞ içinde silahlı faaliyet gösterirken ölen kişilerin yakınlarına "kefele" adı altında para dağıtımı yaptığı, ayrıca yabancı uyruklu bir kişinin örgüt tarafından öldürülmesi olayına da karıştıkları tespit edildi.

ÖLEN TERÖRİSTİN YAKININA PARA VERİYORLAR

İHA'daki habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Irak’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet göstermekteyken ölen örgüt mensuplarının geride kalan yakınlarına "kefele" adı altında para dağıtımı yapan örgüt mensuplarının deşifresine yönelik fiziki ve teknik takip çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

ANKARA VE 2 İLDE OPERASYON YAPILDI

Bu kapsamda örgütle bağlantısı tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Ayrıca şüphelilerin yabancı uyruklu bir kişinin DEAŞ terör örgütü mensupları tarafından öldürülmesi olayına da karıştıklarının tespit edildiği kaydedildi.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE EVDEN ÇIKARDILAR

AA'da yer alan görüntülerde de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin, infaz ettikleri bir örgüt mensubunu dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkarması güvenlik kameralarına yansıdı.