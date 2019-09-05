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Deccal filmi oyuncuları kimler? Deccal 2 konusu nedir? Deccal filmi hakkında bilgiler

Deccal 2 filmi televizyon izleyicileri ile buluşuyor. 2017 yılı korku filmi olan Deccal 2 filminin başrolünde usta oyuncu Aysan Sümercan, Toygun Aret ve Arzu Budak yer alıyor. İşte, Deccal 2 filmiyle ilgili detaylar haberimizde...

Deccal 2

Deccal 2 filmi oyuncuları kimler? Deccal 2 konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 6.06.2016'da doğan bir bebek ile yaşanılan korku dolu anları konu alan Deccal filmiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

DECCAL 2 OYUNCULARI NELERDİR?

Emel Karaköse
Aysan Sümercan
Murat Prosçiler
Burak Sarımola
Gülay Hayır
Volkan Cal
Arzu Budak
Toygun Ateş


DECCAL 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kehanet tüm dehşeti ile gerçekleşmeye devam ediyor...
6.6.2016’da doğan bir bebek tüm dünyayı kötülüğe ve felaketlere sürükleyecek olan kehanetin kendisidir. İlk filmde doğumu gerçekleştiren Duygu çıldırıp kendini öldürür fakat bebeği koruyan şeytani tarikat kehanetin devam edebilmesi için Venüs tutulmasının olduğu gece annesiyle aynı kandan bir kadının emzirmesini sağlamak zorundadır. Bu yüzden Duygu’nun kardeşi Öznur’u tutulmaya kadar ellerinde tutarlar. Bu ayinin önüne geçmek isteyen Türk ve Avrupalı gizli teşkilatlar bebeği aramaktadır. Bebek ise çocukları olmayan bir çifte evlatlık gitmiştir ama yine şeytani tarikatların gözetimindedir. Bebekle birlikte üzerindeki lanet onu evlerine alan çifte de kabus dolu zamanlar yaşatacaktır.

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