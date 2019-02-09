Konya'nın Derbent ilçesinde Melek Gök (55) komşusu İbrahim Dinçel'i (70) hakkında 'dedikodu' yaptığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü. Jandarma, Gök'ü kan izlerini takip ederek, yakaladı.

EVİN KAPISINDA TARTIŞTI

Olay, Derbent ilçesi Çiftliközü Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, eşinden boşanan 3 çocuk annesi Melek Gök, geçen perşembe günü hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla komşusu İbrahim Dinçel'in evine gitti. Gök ile Dinçel, evin kapısında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Melek Gök, yanında getirdiği bıçağı komşusuna defalarca sapladı.

BIÇAKLAYIP EVİNE DÖNDÜ

Akılalmaz olayda, İbrahim Dinçel kanlar içinde yere yığılırken, Melek Gök evine döndü. İbrahim Dinçel'i kapı önünde yatarken bulan eşi, sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Dinçel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

JANDARMA KAN İZLERİNDEN BULDU

Jandarma, olay yerinden uzaklaşan kan izlerini takip edince komşu Melek Gök'ün evine ulaştı. Jandarmayı karşısında gören Gök, İbrahim Dinçel'i öldürdüğünü itiraf etti. Melek Gök'ün ifadesinde, "Üç evlilik yaptığım için bana hakaret ediliyordu. Dedikoduyu çıkaran da İbrahim Dinçel'di, öldürdüm" dediği öğrenildi. Melek Gök, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.