Define ararken patlama! 2 yaralı

DHA'nın haberine göre; olay, bugün Ereğli ilçesi Zengen ve Kutören Mahallesi bölgesinde meydana geldi. Özer S. ve Tahsin E., define aramak için kazı yaptıkları sırada karşılarına çıkan kayayı parçalamak için gübreden hazırladıkları patlayıcı kullanmak istedi.

Gübrenin sıkıştırılması sırasında patlama meydana geldi. Özer S. ve Tahsin E., patlama sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adresi jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulansla Niğde'deki hastanelere kaldırıldı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.