        Define ararken patlama! 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Define ararken patlama! 2 yaralı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde define aramak amacıyla yapılan kazı sırasında karşılarına çıkan kayayı gübre ile parçalamak isterken meydana gelen patlamada Özer S. ve Tahsin E. yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 23:47 Güncelleme: 06.01.2026 - 23:47
        Define ararken patlama! 2 yaralı
        DHA'nın haberine göre; olay, bugün Ereğli ilçesi Zengen ve Kutören Mahallesi bölgesinde meydana geldi. Özer S. ve Tahsin E., define aramak için kazı yaptıkları sırada karşılarına çıkan kayayı parçalamak için gübreden hazırladıkları patlayıcı kullanmak istedi.

        Gübrenin sıkıştırılması sırasında patlama meydana geldi. Özer S. ve Tahsin E., patlama sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adresi jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulansla Niğde'deki hastanelere kaldırıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

