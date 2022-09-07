Defne Samyeli'den Derin Talu'ya: İyi ki doğdun canım kızım

"ANNEM BANA YOL GÖSTERDİ"

Öte yandan Derin ve Deren Talu kardeşler, bir dergiye verdikleri röpotajda ünlü bir ismin kızı olmanın nasıl olduğunu farklı bakış açılarıyla değerlendirmişti.

Deren Talu, "Kameralarla çocuk yaşta tanıştım. Bu benim için avantaj oldu. Zaten kamera önünde bir meslek yapmak istediğim için annem bu konuda bana yol gösterdi. Ondan çok tavsiye alıyorum." demişti.