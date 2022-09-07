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Defne Samyeli'den Derin Talu'ya: İyi ki doğdun canım kızım

Defne Samyeli, 19 yaşına basan kızı Derin Talu'nun doğum gününü Instagram'dan kutladı

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  • Defne Samyeli'den Derin Talu'ya: İyi ki doğdun canım kızım - Magazin haberleri

    Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, 3 Eylül'de 19 yaşına bastı.
  • Defne Samyeli'den Derin Talu'ya: İyi ki doğdun canım kızım - Magazin haberleri

    "İYİ Kİ DOĞDUN CANIM KIZIM"

    Samyeli, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Defne Samyeli, gönderisine, "Benim canım kızım, iyi ki doğdun" notunu düştü.
  • Defne Samyeli'den Derin Talu'ya: İyi ki doğdun canım kızım - Magazin haberleri

    "ANNEM BANA YOL GÖSTERDİ"

    Öte yandan Derin ve Deren Talu kardeşler, bir dergiye verdikleri röpotajda ünlü bir ismin kızı olmanın nasıl olduğunu farklı bakış açılarıyla değerlendirmişti.

    Deren Talu, "Kameralarla çocuk yaşta tanıştım. Bu benim için avantaj oldu. Zaten kamera önünde bir meslek yapmak istediğim için annem bu konuda bana yol gösterdi. Ondan çok tavsiye alıyorum." demişti.
  • Defne Samyeli'den Derin Talu'ya: İyi ki doğdun canım kızım - Magazin haberleri

    Derin Talu ise, "Beni en rahatsız eden kısım göz önünde büyümekle birlikte gelen size yönelik beklenti... Küçüklüğümden beri insanların ne yapacağımı, ne yapmam gerektiğini, ne kadar şanslı olduğumu söylemesiyle büyüdüm." ifadelerini kullanmıştı.

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