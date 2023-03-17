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Defne Samyeli'den Çağrı Telkıvıran açıklaması

Defne Samyeli'nin Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşadığı ileri sürülmüş ve ikili, geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenmişti. Samyeli, Telkıvıran ile hakkında çıkan iddialara yanıt verdi: Aşk yok, iş var

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  • Defne Samyeli'den Çağrı Telkıvıran açıklaması: Aşk yok, iş var - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Defne Samyeli, Etiler'de objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte bir mekânda oturan Samyeli, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Samyeli, Şan dersine gittiğini söyledi.
  • Defne Samyeli'den Çağrı Telkıvıran açıklaması: Aşk yok, iş var - Magazin haberleri

    Defne Samyeli, müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara da cevap verdi.
  • Defne Samyeli'den Çağrı Telkıvıran açıklaması: Aşk yok, iş var - Magazin haberleri

    "RAHATSIZLIK DUYUYORUM"

    Telkıvıran ile arkadaş olduklarını ifade eden Samyeli, "Çağrı benim arkadaşım. Stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki çok gizemli bir şey varmış, yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden rahatsızlık duyuyorum. Çünkü böyle bir şey zaten yok. Saklanılan bir durum da yok. Birlikte şarkı yapıyoruz" diyerek iddiaları yanıtladı.
  • Defne Samyeli'den Çağrı Telkıvıran açıklaması: Aşk yok, iş var - Magazin haberleri

    Defne Samyeli'nin gönlünü müzisyen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdığı ileri sürülmüştü. İkili, geçtiğimiz günlerde Armutlu'daki bir mekandan çıkarken objektiflere yansımıştı. 
  • Defne Samyeli'den Çağrı Telkıvıran açıklaması: Aşk yok, iş var - Magazin haberleri

    Öte yandan Çağrı Telkıvıran, daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşamıştı. Defne Samyeli'nin bir önceki sevgilisi ise iş insanı Onur Arıkan'dı. 

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