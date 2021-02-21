Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Önceki gün Etiler'de görüntülenen Samyeli dava hakkında konuştu.



Samyeli "Beni benim ismimi kullanmakla tehdit etmişti. İsmimi basında kullanarak, manevi tazminat davası açmıştım. Ben de 'mahkeme karar versin' dedim ve mahkeme kararını verdi. Ben de kiramı ödedim." ifadelerini kullandı.

Yeni bir ev aradığını söyleyen Samyeli, "Daha evimi taşımadım. Ben kimsenin hakkını yemek istemem. Ben ne davalara mağruz kaldım. Hiçbir zaman boyun eğmedim" dedi.



"AŞI OLACAĞIM"



Gazetecilerin "Aşı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Evet, gerekçeler bana kalsın" yanıtını verdi.