"İlişkilerin içinde güzellikler olduğu gibi çirkinlikler de var" diyen Defne Samyeli, şu ifadeleri kullanmıştı:

Ben seni en çirkin halinle görüp, öyle sevebilmeliyim. Kavga edebilmeli, geçim problemleri yaşayıp, altından birlikte kalkabilmeliyiz. Günün sonunda 'İyi ki var' dediğin kişi, ömrünü beraber geçirebileceğin kişidir.

Doğru parçalar birbirini bulup, doğru yerlerden bağlandığı zaman tadından yenmez bir şey olabiliyor ilişki. Olmadığı zaman da gereği yok.