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        Haberler Magazin Defne Samyeli'nin kızı Derin: Küçükken göz önünde olmak korkunçtu - Magazin haberleri

        Defne Samyeli: Çocuklarım kusursuz

        BloombergHT ekranlarında iki sezondur salı günleri Ali Sunal'ın sunumuyla yayınlanan 'Ali ile Aramızda' dün akşam yayınlanan sezon finaliyle ekranlara geldi. Sezon finaline; Defne Samyeli ile kızları Deren ve Derin Talu konuk oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 14:48 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:35
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        "Çocuklarım kusursuz"
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        BloombergHT'de 78 bölümdür ekranlarda olan 'Ali ile Aramızda'nın sezon finalinin konukları Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ile Derin Talu'ydu. Defne Samyeli, yıllardır televizyon ekranlarında yer almasına rağmen kızlarıyla ilk kez bir canlı yayına konuk oldu.

        Derin Talu - Deren Talu - Defne Samyeli

        Bu buluşmada, aile olmanın farklı boyutları, kuşaklar arası iletişim ve medyanın aile üzerindeki etkileri konuşuldu.

        Defne Samyeli, çocukluğunda balkonda pazarcılara şarkı söyleyen, kendini Ajda Pekkan zanneden bir kız çocuğundan, CBS ve CNN’den teklif almış bir haberciye olan dönüşümünü anlattı: TRT Çocuk Korosu'ndaydım. Aileme kendimi izlettirmek uğraşırdım. Ajda Pekkan'a benzemeye çalışırdım. O dönem Fransızca şarkılar söylüyordu Ajda Pekkan... Ben de onun taklidini yapardım. 12 yaşında reklam filmlerinde rol almaya başladım. İlk paramı da o zaman kazandım. İlk paramla da eve baklava almıştım. 18 yaşımda ise televizyona adım attım.

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        Kızı Derin Talu'nun; "Daha yeni başlıyoruz. Sen ileride Derin Talu’nun annesi olacaksın" sözleri üzerine Defne Samyeli; "Ben iddia severim. İddialı insanlardan çok hoşlanırım. Bu iddialı sözün kızımdan gelmesi beni mutlu etti. Beni biri geçecekse çocuğum olsun" ifadelerini kullandı.

        28 yaşındaki Deren Talu, ünlü bir annenin kızı olmanın getirdiği görünürlüğün zaman zaman baskıya dönüştüğünü belirtirken, bugüne kadar birçok konuda politik davranmak zorunda kaldığını söyledi.

        Kariyeriyle ilgili açıklamalarda buluna Deren Talu; "Hem oyunculuk, hem modellik yapıyorum. Önden planlamıyorum hiçbir şeyi. Şu an daha çok modellikle ilgileniyorum. Oyunculuğa devam etmek istiyorum" dedi. Deren Talu, ayrıca şunları söyledi: Bazen şöyle yorumlar alıyorum; 'Annenize hiç çekmemişsiniz, babanıza benzemişiniz' diye... Ben ikisini de beğeniyorum ama annem ayrı tabii ki...

        Defne Samyeli, 1995 – 2011 arasında mimar Eren Talu evlilik yaşamıştı.

        Derin Talu, "Sevgiliden CV (özgeçmiş) isteme" açıklamasının arka planını da samimiyetle paylaştı: Bazı CV'ler fena değildi. Bir tanesini beğendim. Çocuk 2002'liydi. ABD'de yaşıyordu. 'Gel yemek yiyelim' dedim. Annesi İstanbul'a gelmesine izin vermedi. 'Ne uğraşacağım' dedim.

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        Paylaştığı videoların çok anlam yükleneceği içerikler olmadığını belirten 21 yaşındaki Derin Talu; "Bu kadar anlam yüklenmesini anlamıyorum. Olduğumdan daha aptal göstermeye çalışıyorlar. Herhalde tipim gereği... " dedi.

        Derin Talu, ayrıca şunlar söyledi: Küçükken göz önünde olmak korkunçtu. Bizim hayatımıza imrenenler olabilir ama basit değil tabii ki... Küçüklüğünden beri ailen hakkında doğru ya da yanlış haberler görüyorsun.

        Ali Sunal, Talu Kardeşlere; "İnsanların hakkınızda en çok yanıldığı şey ne?" sorusuna yanıt verdi. Deren Talu; "Cahil diyorlar mesela. Ne bulsa okuyan bir insanım. Bütün klasik eserleri İngilizce okudum" dedi. Derin Talu ise "Bizim çok çok güçlü bir annemiz var bunu hafife alıyorlar. Annem kaç yaşından beri ailesini tek başına geçindirmiş bir kadın" ifadesini kullandı.

        DERİN TALU: 'ÖL' DİYE YORUMLAR GELİYOR

        Deren Talu ve Derin Talu’nun sosyal medyada karşılaştıkları zorbalıklar da masaya yatırıldı. Bir anne gözüyle Defne Samyeli bu zorbalıklar karşısındaki duruşunu samimiyetle paylaştı. Defne Samyeli; "Bizim insanımız genel olarak iddialı söylemlerden hoşlanmaz. Daha sıradan; 'Beni siz yarattınız' tadında, tribünlere oynayan, devamlı sevimli gözükmek isteyen insanları daha çok bağrına basar" dedi. Derin Talu ise konuyla ilgili şunları aktardı: Sadece 'şişko' deseler tamam.'Öl' diye yorumlar geliyor. Kötü yorumlar da kadınlardan geliyor.

        Defne Samyeli; "Çocuklarım kusursuz, değişmelerini hiç istemem" ifadelerine de yer verdi. Ünlü şarkıcı sonrasında ise kızlarının sigara kullandıklarını ve buna karşı olduğunu ifade etti. Samyeli; "Sağlık açısından çok tehlikeli" dedi.

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        #Derin Talu
        #defne samyeli
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